爸爸心血來潮帶仔仔出街剪髮　返家後媽媽被完全崩潰新髮型嚇到…

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-06-10 17:00

女生在看完偶像劇往往會心想「影片中的男主角也真的是太帥了吧！」然後就會要求自己另一伴或帶着兒子指定要剪成劇中男主的髮型，而2021年最流行的髮型大多為「栗子頭」跟「運動系短髮」。髮型趨勢不斷在變化，若沒有時時刻刻Follow最新潮流，很容易就會落伍了！

老公帶兒子剪髮卻剪出奇特髮型，即點下圖觀看！

+ 3 + 3 + 3

爆怨2公社一名社員表示今天丈夫心血來潮帶着兒子去剪頭髮，原本是跟設計師溝通要剪成頭髮二徹短髮，中間留長髮，要可以往後抓的【飛機頭】，豈料髮型師似乎有所誤解，剪出了完全不一樣的髮型，一回到家讓媽媽直呼「我超崩潰！完全崩潰的髮型！」

【社員回文】

「這還算客氣的！以前當兵的同梯！只是進理髮廳說要剪短一點！見面時我們都嚇一跳！比3分還短！還以為大家的收假地點不一樣.......」 「這是哪吒吧」 「好在弟迪顏值OK！剪這種髮型蠻不錯看！」 「這樣的技術讓我也想當設計師了」 「一定要直接給髮型師看男星髮型照片」 「我婆婆每次都幫我的小孩理超短平頭，我看到都不知道該說什麼了⋯」 「打破水缸救同伴的那位？」

原文截圖（Facebook/爆怨2公社）

相關文章：習慣反白眼、批評老公自然抗拒湊B 9個建議育成暖男爸爸冇難度

+ 27 + 27 + 27

相關文章：不要再找藉口！新手爸爸陪玩 對幼兒成長有重要貢獻｜招雋寧

+ 5 + 5 + 5

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】