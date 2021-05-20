香港國際教育展｜JUPAS選科及改選分析　台灣升學優勢與院校推介

DSE文憑試眨眼就完結了，想入到心儀科目，同學們就要把握放榜前這幾個月「做好功課」，例如JUPAS選科策略、本地各種升學途徑和課程，以及熱門國家的升學資訊，做好多手準備，放榜時便可快人一步預留心水學位！

下個星期六日（5月29日至30日）灣仔會展將舉行「第27屆香港國際教育展」，為學生、家長及持續進修人士提供各種升學和進修資訊，經「01空間」預先報名更可獲禮物乙份，以及免費參加講座，同學們不要錯過啦！