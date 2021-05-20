香港國際教育展｜JUPAS選科及改選分析　台灣升學優勢與院校推介

DSE文憑試眨眼就完結了，想入到心儀科目，同學們就要把握放榜前這幾個月「做好功課」，例如JUPAS選科策略、本地各種升學途徑和課程，以及熱門國家的升學資訊，做好多手準備，放榜時便可快人一步預留心水學位！
下個星期六日（5月29日至30日）灣仔會展將舉行「第27屆香港國際教育展」，為學生、家長及持續進修人士提供各種升學和進修資訊，經「01空間」預先報名更可獲禮物乙份，以及免費參加講座，同學們不要錯過啦！
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今屆香港國際教育展雲集超過600家海內外及本地大學和專上學院，分為「海外升學區」、「本地升學區」及「台灣升學區」三大主題展區，同學們可即時了解升學途徑和入學要求、課程資料內容以及畢業出路，助你規劃職涯，若感到前路迷茫，不妨參加一些專家名人分享會和升學講座，聽聽過來人的意見。
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精選升學講座 免費報名名額共80個
香港國際教育展舉辦30場升學專題講座，邀請專家名人講授升學及人生規劃心得，包括教育推廣大使馬浚偉先生，而編輯重點推介就是「JUPAS選科策略及改選分析」和「台灣升學優勢及入學管道」：有關JUPAS資訊的講座總是座無虛席；隨著台灣升學和移民成潮流所向，由台北經濟文化辦事處分享的升學講座也十分實用！現時預先登記報名這兩個講座，更可免費入場，名額只有80個！
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第27屆香港國際教育展
展覽日期：2021年5月29日至30日（星期六至日）
開放時間：中午12時正至下午6時
地點：香港會議展覽中心1C展覽廳 (地址：香港灣仔博覽道一號)
入場費用：全免
大會網址：www.hkiee.com.hk
查詢電話：(852) 3421 2012