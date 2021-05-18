小一面試需具備一定英文能力　福附小校長指小朋友呢個行為有影響

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-05-18 18:39

福建中學附屬學校是位於油塘的直資英文小學，除了中文科、文化及生命教育課外，其餘科目均以英語授課。入學首兩年會由一位外籍老師及一位本地老師連續共同擔任班主任，創造出一個學好英文的語言環境。學校主張教好小朋友是校方責任，絕不會叫家長出外尋求補習社協助，因而深受家長歡迎。

校長：面試最看重行為表現

福建中學附屬學校徐區懿華校長早前出席由香港教育領導協會與「01空間」合辦的網上講座 - 「與校長Live Chat—如何為孩子打好中英文根基」中提及，面試中最看重小朋友的行為表現。因為家長與校長是長期的伙伴，從小朋友身上看到的行為及價值觀，都是反映他們在家中接受甚麼信息。嚟緊兩個星期五仲有兩場「與校長Live Chat」，分別有英華小學及港大同學會小學，$20一場唔好錯過！立即按此了解更多啦！

區校長更表示：「面試過程中會了解小朋友係點樣睇自己，點樣同身邊人相處，都係校方重視嘅地方。」

按圖即睇福建中學附屬學校小一面試攻略：

注意極端表現 面試需具備一定英文能力

區校長分享過往面試的經驗，指出有部分小朋友整個面試表現都相當出色，惟獨完結後見到父母又展現出和面試中相當不同的個性。校長明白小朋友有時見到家長會撒嬌等，都是正常的，並不會影響甚麼，但過分極端的「好似變咗另一個人咁」，便要注意。

另外，區校長都表示會有小朋友來面試時，因面對陌生環境而哭鬧。這時家長果斷放手，把小朋友交給學校，相信學校會誘導小朋友發揮出最好表現，很多時小朋友在老師陪同下，未上到一樓已經收拾好心情，不會再哭。

最後，區校長直言學校是一間英文小學，除了少數科目用中文教學外，音、體、藝、IT、數學等科目都是英文教學，因此需要小朋友要一定的英文溝通能力。反而面試時，小朋友的普通話能力不是重點，校方認為可以入學後再慢慢學。

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