酷熱天氣｜天文台指熱夜增6.66%死亡風險　對呢兩類人影響最大…

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近日天氣炎熱，而酷熱天氣警告亦首次生效，本港多處地區高溫至33度左右。大家外出就要多加注意，避免中暑。

最近天氣持續酷熱，本港多處地區高溫至33度左右。（廖雁雄攝）

除了日間天氣炎熱之外，晚間亦有可能出現熱夜的情況，即是最低溫度為攝氏28度以上，令人難以入眠。根據天文台資料，本年截至5月19日已錄得7日「熱夜」，已打破 1884 年有記錄以來 5 月最多熱夜紀錄。

而去年7月則是香港自1884年有紀錄以來最熱的一個月，連續出現11個熱夜。研究亦發現，中上環、銅鑼灣及旺角等市區，以及荃灣、元朗、天水圍等新市鎮，為熱夜重災區。

根據天文台資料，去年7月是香港自1884年有紀錄以來最熱的一個月，連續出現11個熱夜。（香灌天文台Facebook）

香港中文大學未來城市研究所聯同本地專家分析數據，發現熱夜增加2.43%的死亡風險，連續5天熱夜則增加了6.66%的死亡風險，連續熱夜日數愈多，死亡風險亦會增加。而女性及長者受酷熱天氣影響更大，因女性體內脂肪量較男性高，而長者身體機能隨年齡而下降，亦容易受長期病患影響，故影響較大。

在高溫室氣體濃度情景下，香港每年熱夜數目、酷熱日數和寒冷日數的未來推算。（天文台網站截圖）

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