台灣媽媽發文想離婚 網友竟然一致支持？

有人於網上分享：我偽單親，老公工作關係不在國內，一個人帶兩個小孩，煤氣水電老公用好銀行扣繳，四張附屬卡買生活用品（賣場之類的），小孩額外費用實報實消，不在家用費用中，每月家用台幣10萬（約港幣27,000元）只買水果吃飯的錢，自己有上一個打發時間的班。但是很沒成就感，每天東想西想的，小孩很調皮難管教，天天電話被他罵！想離婚⋯

P.S. 因為某人看不起我的工作，一直叫我不要工作，這是我堅持的部分，誰知道將來會不會發生甚麼，10萬對於你們算多但對於我只是數字，我一分沒用，我只用我自己辛苦賺來的錢，今天我沒教育好我的小孩，我檢討！但是事情只要發生，我是第一個被罵的人，相信給你10萬也是火急⋯不是每一個人受得了的，同理心。

「女人一但伸手拿錢沒自信都是都是讓自己變醜的開始」

「這生活很不錯了，要惜福」

「這故事告訴我們 女人即使當了少奶奶還是有事能抱怨」

「離婚吧，下一個男人你只能拿1萬」

「下一位等着報名，別佔着茅坑不拉屎！」

「一個月10萬，認真的過生活 還可以省下不少錢⋯偷入口袋內⋯哈」

「叫他回台灣辦手續」

「這種日子過的很沒意義，假如老公在外面養了小三的話，以後自己就沒退路了！」

「10萬很好了，有的人是連生活費都要女人自己賺呢！」

「離婚吧！把位置讓給對的人！」

「只有我覺得是無病呻吟嗎？」

「真的活得很不耐煩 」

「請問你什麼時候離婚，我請我朋友去接手你老公！」