小一面試│保良局陳守仁小學設三輪面見　著重校生表能力

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-05-21 13:43

每年，在升小家長群之中，都有一個別具意義的保良局陳守仁小學報名人數(TSL指數)，因為家長會作為該年直資、私立小學競爭數字，作為預計小朋友面試勝算的參考，今年的「TSL指數」是7300，當中會取錄165人，即約45名考生爭一學位，仍然是最多人報名的直資小學。

保良局陳守仁小學全年學費需約19,800港元，加上該校會取錄華語及非華語學生，有平民國際學校之稱；不少畢業生均獲喇沙書院、迦密中學、德望學校、協恩中學、聖母玫瑰書院等名校取錄，升中成績理想，故該校深受家長歡迎。

每年的小一入學面試共有三輪；約600人可以進入第二輪面試，約400人可以進入第三輪面試，屆時會由校長或副校長向家長傾談小朋友之前次的面試表現。

點圖即睇三輪小一入學面試內容:

第三輪家長面見內容

家長見面是不計分環節，到底面見內容是甚麼? 保良局陳守仁小學高級副校長周智銘說：「其實這次面見是想與家長互相認識，根據之前兩次與小朋友的面見過程，我們會講給家長知道小朋友的表現，相信比較少學校會這樣做，而家長又很想知道他們的小朋友在面試中的表現，但我們不能7千多份報名表都做這件事，只能去到最後剩返幾百位考生才進行。」

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另外，家長可藉著面見認識學校，周副校長說：「可能家長們在網上已經搜集到不同的資訊，但如果可以親身來到，看到校長、副校長或者我們管理層的同事，其實是可以最直接問他們想知道的學校資訊，家長對學校了解得愈多，就愈可以幫到小朋友做一個最合適的選擇。」

他續說：「可能有家長會藉此發現，原來學校不是他們想像一樣的適合小朋友；掉轉亦都有家長因而發現學校比他們想像中更好，始終在幾百人裏面，不是每一個都會要我們的Offer，總有人會選擇其他學校，所以在次見面令到將要入讀的家長了解到我們大概是什麼類型的學校，而絕對不是我們去揀家長，因為我們一定是按照小朋友的表現而決定收生次序。」

面試語言

因為疫情，往年有不少直資、私立小學都改用網上面試，周副校長表示親身或網上面試也好，過程也大同小異，他說：「因為我們是一間英文學校，所以我們會考慮學生的英文能力，但同時亦不會忽視中文的重要性，小朋友要真的讓我們知道他的能力是如何。」

一旦遇上小朋友臨場面試表現緊張，學校會如何處理?周副校長說：「小朋友比較害羞被動，我們會酌量給多少少時間，會鼓勵小朋友嘗試回答，即使答錯但起碼他要去嘗試，但如果是完全沒有任何反應，我們就很難畀分。」

哪個類型學生更適合

那是否學校喜歡收熱情主動類型的學生呢?周副校長說：「因為時間有限，小朋友在與老師互動的過程中好主動、好熱情，相對來說的確較好，但並不代表我們想收熱情、主動性格的小朋友，你可以試想想，如果全班都是同一類型的小朋友情況會如何，所以其實要有好的平衡，不同個性的小朋友都應該有，透過老師與小朋友兩次的互動，猜到小朋友是哪類型，可方便日後編班時作出更好的整合；我們不是行精英班制，每班都有活潑與相對文靜的學生，才是一個最理想的做法。相反，如果全部都好靜，又令老師很難估計課程進度。」

試前準備

周副校長建議有意報名申請入讀小一的家長，可做以下的準備。「家長要了解我們是一間什麼類型的學校，教學模式如何，家長是否認同。另外，如果小朋友害怕接觸英文的確會有一點蝕底，因為我們是一間英文學校，建議家長平時可與小朋友做多一些英文的互動；但記住，我們是不會忽視中文的重要性。」

他說：「面試過程中，老師會請他們做一些任務、參與一些遊戲，通過與小朋友互動，讓熟悉低年班情況的老師評分，可作出更加合適的判斷，題目方面，都是我們過去到訪幼稚園參觀、了解課程而結合出來，我相信程度是絕大多數本地幼稚園的小朋友都可以應付得到，即是他本身不是來自英文幼稚園也不需要太擔心。」

面試過程中，老師會用英文、中文與小朋友互動，周副校提醒家長不要忽略粵語的重要性，他說：「在中文科課堂上，老師會粵語、普通話雙軌去進行，，因為有些小朋友用粵語之後會更加容易去表達自己，低班可能暫時普通話未算太好，如果你要他們於全部轉成用普通話去表達可能會窒礙他們的能力。」

「高年班有一些青春期的小朋友，又會比較沒有自信主動說話，如果要用普通話就係可能阻礙他們表達，所以去到高年班讓他可以用回粵語反而更好。其實有很多研究已經證明，普教中的不一定可以提升到小朋友的中文水平，但普通話又不是不重要，所以普通話、粵語都會在面試中出現。」

出色的環保教育

陳守仁小學的環保教育，在全港學校中可為走在前端，家長與學校為環保更是合作無間。最近，學校更參加了由BEC商界環保協會舉辦的賽馬會綠建環評學校計劃，有機會成為全港首批綠色建築學校，周副校長表示以往學校以往亦有教導學生環保、氣候變化、減廢回收的知識，但在綠色建築領域較少，而建築物正是能源消耗的重要源頭，希望今次項目可令學生認識綠色建築更多，而今次項目後期，BEC會為本校申請綠建環評相關認證。

負責今次計劃的工程師梁志峰表示，學校將會進行以下工程以達到減碳的目標說：「更換備有一級能源效益標籤窗口式冷氣機及分體式冷氣機、LED光管、紅外線水龍頭、位置主要於課室、特別室、教員室等。除硬件工程外，此計劃將為學校安排一連串有關綠色建築的活動，如大使計劃及導賞團等。」另外，計劃將為學校提供培訓資料套，有助校方把可持續發展及綠色建築的教材加進恆常課程中，期望透過不同活動讓參與學生了解綠色建築的實際營運。

另外，保良局陳守仁小學的天台有一個有機園圃，是全華南第一所獲頒發有機作物生產認證的學校，周副校長說：「有機耕種會納入三年級學生的常識科目中，由於一星期只有四堂常識堂，一星期抽一至兩堂必須上天台進行，園圃要拿到有機認證，是需要有紀錄，這也是一個STEM項目，因為學生需要量度農作物的高度並紀錄，由於不使用農藥，學生要自己捉走昆蟲，當中有很多是小朋友沒有想過的，每名學生有兩棵粟米，他們都會對收成珍而重之，不會浪費，亦有小朋友送給老師或家人，小朋友都覺得自己可以為環保出一分力。」

看到井井有條的園圃，必然是背後有一班「農夫」落足心機打理，原來亦是家校合作的一印證，周副校長說：「大約有70幾位家長，風雨不改、上學放假都會回來打理園圃。保良局是一所著重環保的機構，我們是保良局轄下的學校，亦十分著重環保教育，而且環保對學校來說亦很重要，一有新的project推出，我們都好想參加，環保是重要，多做只會更好。」

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