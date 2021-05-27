用4年時間為校園注入活力　基樂小學校長：學生不是一個讀書機器

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-05-27 07:50

很多人說「香港兒童很繁忙」，時間統統花在功課、補習、考試、學業成績上，已沒有無憂無慮快樂童年。原先任教體育科的温志揚校長，深感吸引小朋友學習意欲比催谷逼迫學生讀書，更有效提升終身學習興趣，自2017年出任聖公會基樂小學校長起，推行連串提升學生積極學習措施，成功令學生的目標由要求「合格」升至「一百」，就連畢業生與家長重遊舊地，看到母校一番新景象，也忍不住說：「好想回來讀!」 攝影：龔嘉盛、黃舒慧 、部分相片由受訪者提供

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終於等到教育局宣布全港學校恢復面授課堂安排，雖然只有半日，但對於大部分家長與學生來說，絕對是喜訊。因為一場疫情，令到很多小朋友的學習模式有翻天覆地的改變。

科技應變能力大爆發

温校長上任的4年裏，有一半時間穿梭於網課與面授課程之間，當中需要處理的危機與作出的應變是前未所，但有危才有機，他說：「每一次都是突如其來，根據校程，我們過往也沒有很着力去發展資訊科技，隨住網課時間愈長，老師團隊在使用網上學習方面的技能突然大爆發，我們循序漸進，由老師錄片，讓學生在家自學，到學生要交回功課，再到網上實時課程，沒有出現大混亂，現在老師學生都可以很自如地用電腦上堂，我認為這是多一個渠道學習。」

很多家長都對網課耍手擰頭，因為網課的專注度不及面授，「有一個大原則我也跟同事說，電子學習不應該是一個主導，只能是一個輔助，不是『Must』，千萬不能讓電子學習牽住走，亦不要覺得網上學習可以取代面授課堂，否則我們都失業了。」

初小適應實況

今年小一入學生，在沒有太多面授課程下，學校要花更多心思在協助他們適應新生活，「好感謝一、二年級家長非常配合學校，學生之所以適應得好，因為家長會陪在小朋友側邊上堂。如果遇到跟不上進度的學生，學校會邀請他們回校上課，我們也有不少是在職家長，未能照顧小朋友，正因為我們不是一開始就是網上實時課堂，所以有個緩衝期，可以讓學生慢慢適應網上學習，老師預錄影片，家長更有彈性，可以選擇放工回家才與小朋友一起上堂。」

現階段不退則進

面授課程恢復後，學生無論是紀律、成績都出行為大倒退，温校長觀察到：「學生都『吽咗』，這的確需要時間適應，網課可以最遲個１分鐘起身，返學要提早１小時起床準備，所以我都跟老師說，現階段只要能夠維持到水準不跌，已經好感恩，不要追得太緊，當學生回來上課時有什麼『甩漏欠佳』，要給學生一個緩衝期，其實小朋友的適應能力很強，調返轉可能是大人適應不來。」

他續說：「你說不擔心升中成績就是假的，但現時首要不是追成績，反而讓學生如何重返一個健康、有規律、正面的生活態度，保持住他們學習心態，因為如果沒有這幾方面的目標與方向，其他什麼都做不了，我們不是一個讀書機器，小朋友返來扶正自己心態正確，成績自然會好，讓學生有目標才更重要。」

由合格到求一百分

温校長上任後的「基樂」，由教師團隊至學生之間，也增添了積極與活力，「我們的責任是讓學生知道他應該做到什麼，Set好個目標讓學生可以追住走；簡單舉一個例子，我們都想學生取得100分，但現實中未必每一個都做到，不過，我不會跟他說：『不如將目標降低到80分！』對能力稍遜的同學，我也會跟他說：『你目標也是100分，但暫時短期目標做到合格先。』整件事的目標與方向就截然不同，我們不再是要他合格，而是要他有個走向100分的最終目標，只是，每個人達成目標的時間與能力不同。」

聖公會基樂小學温志揚校長、(左起)蔡嘉翀同學、郭浩峰同學、黃信熹同學、蔡銘洋同學及邱潁雯同學。

要明白老師校長價值為何

温校長十分鼓勵學生出外參加不同比賽，「我們為人師表的價值，就是幫助學生發展與提升，不要因為學生能力未到，難道他拿不到冠軍就不參加比賽？對運動員來說，能夠參與已經是一種學習，有見過大場面也是一種難得的經驗，但大前提是，老師要花更多賽前賽後的功夫，給予學生的心理訓練是很重要。」

小一放榜過來人

下個月初，是小一統一派位放榜日，相信也有不少家長忙於四出叩門，温校長開門見山分享叩門要求，「面試會用中、英文與小朋友以傾偈方式進行，從小朋友日常生活中，了解他們平時做什麼，我們不是要他有高深的學術知識；我看到很多幼稚園已經教小朋友英文詩歌、乘數表，坦白說我不認同揠苗助長。反而，我們更加想知道小朋友日常喜歡看甚麼書、是否懂得寫自己的中文名…小朋友來得叩門，即派位派得不好，何必還要考得太深呢？當然，如果自行、統一都有放我們學校先，我們一定會收。」

爸爸，是我不夠好嗎?

温校長也是兩個小朋友的爸爸，也曾經歷過升小放榜，他寄語家長：「不要讓小朋友周圍去叩門，見太多間學校，很辛苦的，你帶住他見完一間又一間，小朋友心裡都難受，會以為間間學校都不要他。當年，我兒子在自行選校失敗，我好記得他問我：『Daddy，是否我不夠好，所以間學校不收我嗎？』5歲小朋友說出這話很令人心酸；其實返學的人是小朋友，家長是否有問過小朋友，喜歡哪間學校呢？我跟我的畢業生及家長都這樣說，升中學也一樣，六年的生活對一個人的影響可以很深遠。」

聖公會基樂小學

地址:九龍牛頭角樂華邨

電話:(852) 2755-5611

開放日：2021年6月26日(六)，請留意學校網址。

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距離叩門時間大約還有一個多月，家長宜為孩子做好以下的訓練:

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