父親節｜8大抵食自助餐推介　一家三口最平低至$650

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-05-27 18:06

還有不足一個月就到父親節，各位孝順仔女又是時候安排活動，好好慰勞爸爸！不少酒店率先推出父親節自助餐優惠，早鳥優惠低至7折，部份酒店更加有額外禮物或美食贈送給每一個爸爸。一家三口折後低至$650，有興趣的記得趁早預約啦！

帝京酒店 爸爸”酥”GOOD．父親節自助餐

帝京酒店花月庭一直很受港人歡迎，今次父親節自助餐以各式各樣環球美食及主打「酥」點美食為主題，每位爸爸可獲贈賓尼士汁鮑魚海參焗釀鮮生蠔乙份及黑芝麻蝴蝶酥禮品乙份。首100位客人預訂可獲低至75折優惠。

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+ 10 + 10 + 10

黃金海岸 父親節豐盛饗宴

黃金海岸聆渢咖啡廳推出父親節豐盛饗宴，用餐區設有多個即煮美食站，源源不絕呈獻即製佳餚；更設有兒童專屬甜品小天地，提供小朋友最愛的甜點美食。於晚上，戶外用餐區更繼續供應各式馳名的燒烤美饌，香氣泗溢，極富風味。6月17日或之前網上預訂可享85折，嘉譽禮賞及Sino Club會員4位或以上成人惠顧自助餐，可額外獲指定餐酒。

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+ 15 + 15 + 15

北角海逸酒店 父親節自助餐優惠

北角海逸酒店趁著父親節推出自助餐優惠，「海鮮饗宴」自助晚餐特備“愛‧留言”環節，除了為父親送上甜蜜的熱情果芒果慕絲蛋糕之外，賓客更可將對父親的愛意由廚師親自為賓客於甜品碟上寫上，讓賓客即時向父親傳遞心意，定能讓父親甜入心扉。於eShop 購買可享最多低至75折優惠。

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+ 7 + 7 + 7

香港百樂酒店 「幸福爸爸」父親節自助餐

香港百樂酒店推出「幸福爸爸」父親節自助餐，一系列豐富美饌包括慢煮紅酒和牛松露薯蓉杯、松露野菌炒花膠魚球、和牛粒鴨肝蔥炒飯、香脆豬腩配自家製蘋果醬酥皮花膠海鮮龍蝦湯、鱈場蟹腳海鮮拼盤、花膠椰汁燉蛋白及瑞士MÕVENPICK雪糕等，於6月8日或之前，預訂父親節及前夕之自助餐，並繳付每位HK$100之訂金，更可享低至75折優惠。父親節當日會提供心意咭，讓子女們為爸爸送上滿載心思情意和最窩心的祝福，亦會提供父親節主題背景板及小道具，記錄和爸爸溫馨的一刻。

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+ 6 + 6 + 6

帝逸酒店 敬愛爹哋父親節慶典

帝逸酒店推出敬愛爹哋父親節慶典，Alva House父親節自助餐由即日起至2021年6月13日有早鳥優惠價低至8折，美食包括即開生蠔、刺身、冶味烤肉、日式鐵板燒、天婦羅及甜品等等，以琳瑯滿目的國際美饌感謝父親。凡惠顧自助晚餐，每位父親更可獲贈伯爵茶朱古力慕絲蛋糕。

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+ 14 + 14 + 14

帝都酒店 父親節自助餐

帝都酒店2+2 café趁著父親節為各位勞苦功高的爸爸誠意獻上一系列琳琅豐盛的特色美饌，凡惠顧父親節自助晚餐，每枱奉送迷你朱古力蛋糕乙客。於2021年6月18日或之前訂座並預繳訂金，可享自助午餐及晚餐75折優惠。凡於6月20日惠顧父親節自助午餐及晚餐，每位爸爸可免費獲贈SKECHERS HK$100購物優惠券。

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+ 9 + 9 + 9

麗豪酒店 父親節盛饌

麗豪酒店旗下餐廳於今個父親節呈獻不同風味的節日佳餚，包括豐盛的燒烤自助餐、各式惹人垂涎的中西美饌及正宗泰越美食，讓大家可以與英雄爸爸共度難忘的時光！凡於6月12日前預訂父親節套餐更可享低至7折優惠。每位惠顧自助晚餐的客人可免費獲贈富豪紅酒或白酒。

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+ 5 + 5 + 5

歷山酒店 父親節自助餐

歷山酒店趁著父親節推出父親節自助餐，呈獻多款特色美饌及中西佳餚，包括即開新鮮生蠔、蟹腳、日式刺身、即煎鴨肝、雜錦天婦羅、即切烤肉、多款凍盤和熱葷及人氣甜品。 惠顧早午餐每位客人可獲贈主廚精選靚湯一客，每位爸爸更可獲贈精選啤酒 或 精選餐酒 (紅酒或白酒) 一杯。惠顧晚餐每位客人可獲贈主廚精選靚湯及炆鮑魚拼花膠一客，每位爸爸更可獲贈精選啤酒 或 精選餐酒 (紅酒或白酒) 一杯。

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