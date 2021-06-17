塵蟎｜濕熱夏天暴增加劇皮膚敏感　為床鋪除塵蟎前應先熄燈1小時

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-06-17 18:13

一到潮濕悶熱的夏天，除了衣物要勤加清洗外，床鋪寢具也要多加清潔，杜絕隱藏致敏源！

70%濕度最宜塵蟎繁殖

這種煩人的致敏源就是塵蟎！塵蟎是肉眼看不到的微生物，吸食霉菌、人類和動物皮屑、及吸取空氣中的水分維生，塵蟎是其中一樣常見過敏原，會令人打噴嚏、流鼻水、眼睛痕癢和紅腫、咳嗽等，而嚴重更會造成氣喘和支氣管炎，對於長期有濕疹、皮膚敏感和鼻敏感人士的影響更加明顯。

塵蟎會隱藏於寢具、毛公仔和衣物上！（unsplash）

塵蟎繁殖能力很高，一隻雌蟎可產下至少100個卵，它的排泄物和屍體都會對人類造成影響，而在室溫20-30度、濕度60-80%的環境中，塵蟎繁殖能力更有機會最增一倍！換言之，夏天絕對是塵蟎過敏的高危季節，想一家人健康零敏感，立即看看以下除塵蟎方法吧！

+ 7 + 7 + 7

編輯推介：三合一UV除蟎吸塵機

塵蟎無所不在，不論是床墊枕頭、沙發地毯、甚至是小朋友的毛公仔和外套都是塵蟎的繁殖溫床，想杜絕致敏源，不妨入手這部Harrow三合一UV除蟎吸塵機，它採用旋風式吸力設計和每分鐘4000次高頻拍打，高效吸走塵蟎、真菌孢子和細菌，再配合UV-C紫外線消毒，一次過吸塵、消毒和除蟎非常方便，更具備熱風除濕功能，降低床墊濕度，預防塵蟎和細菌滋生！

Harrow三合一UV除蟎吸塵機 $229

（產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/06/17）

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