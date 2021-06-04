芒種24節氣｜小朋友濕熱易瀉　中醫教用製3款食療助清熱解毒

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-06-04 21:00

二十四節氣之「芒種」是六月份的第一個節氣，意味著盛夏將至。由於芒種後是端午節，有些家庭開始自製糉子應節，註冊中醫師謝嘉雯建議大家利用端午節一款常用的材料，制作以下兩款糖水加一個素湯，可令大人小朋友在轉趨濕熱的芒種節氣下，達到消暑又能清心安神功效。 (部份圖片由受訪者提供)

《月令七十二候集解》曰:「五月節，謂有芒之種穀可稼種矣」，中醫媽媽謝嘉雯解說：「意即芒種節氣最適合播種有芒的穀類農作物，如晚穀、黍、稷等。『時雨及芒種，四野皆插秧』芒也有忙的意思，就是農民趕著播種。從芒種節氣開始，香港氣候炎熱，雨水增多，濕度變化大。」

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謝醫師建議家長可以在「芒種」前後，為小朋友準備以下食材，以「清暑熱、解煩熱、潤燥熱、解毒熱。綠豆清熱之功在於皮，開邊綠豆是端午包糉主要材料，沒有皮的綠豆，涼性稍減。如夏天被蚊蟲叮咬，皮膚出現紅腫，或過食煎炸燥熱食物出現口瘡，，綠豆的甘涼之性，有清熱解毒和治療瘡腫的作用。

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夏天悶熱潮濕又時吹空調， 謝醫師表示大人小朋友也會容易因食物不潔或受涼，出現輕瀉等腸胃不適症狀，她建議食用以下食材:「蓮藕性味雖屬甘、寒，但那是指生吃蓮藕如涼拌菜而言， 如煲湯後熟食用， 則可健脾開胃並止瀉。另外，蓮子和茨實性味甘、澀、平，同能補脾止瀉、益腎固精。夏天心火易盛， 蓮子與百合可養心安神，配合消暑熱的綠豆，可清心除煩，令情緒平和。茨實能除濕， 對小朋友尿床或尿頻，或脾虛久瀉均有補益效果。」

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