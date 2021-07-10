3歲女兒想當好姐姐卻令妹妹爆喊　連問5次「為甚麼」連媽媽也投棄

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-07-10 12:00

編按：不少孩子都願意肩負起當哥哥姊姊的責任，好好照顧比他們年幼的弟妹，不過如這次這位姐姐般，可就讓大人都忍俊不禁吧…

小女孩照顧妹妹如何讓網友哭笑不得？（按圖閲讀）

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社員扒拉（化名）發表於爆怨2公社，剛剛被幾個月大的小女兒哭醒，今天繼續抱怨，瘋狂問為什麼的三歲女童，第二個小故事吧！

社員全文如下：

某日去了趟廁所，在廁所隱約聽到幾個月大的小女兒有點躁鬱，發出咿咿呀呀的聲音。

我在廁所大喊：「左膝（小女兒小名）怎麼了？」

姐姐沒回我，我持續聽到小女兒瀕臨崩潰的聲音。

我再次大喊：「姐姐妳在幹嘛？」她還是沒回我。於是，我飛快從廁所出來⋯看到姐姐扶着妹妹的頭嘗試着哺乳，妹妹痛苦的表情好像在求救。

我：「⋯⋯姐姐妳在幹嘛？」

她氣急敗壞的說：「我在喂左膝喝奶餒，左膝都不喝！！！」

我冷靜：「妳沒有奶餒。」

我趕緊把妹妹抱起來，她一副得救的模樣。

她：「為什麼？」

我：「妳以後長大變媽媽才會有。」

她：「那等我長大就可以喂左膝了。」

我：「到時候她可能就不喝了，因為她也長大了。」

她：「為什麼？」

我：「妳長大她也會長大啊，不可能只有妳一直長大啊！」

她快哭了：「為什麼？」

我：「⋯⋯大家都會一起長大，等妳變媽媽的時候她可能也變媽媽了。」

她：「為什麼？」

我：「妳現在慢慢的長大，快去上幼稚園了對不對？」

她：「嗯。」

我：「左膝也會慢慢長大，等到妳變媽媽的時候，她也是大人了呀，大人就不用喝奶了。」

她還是很無法接受，像一個剛被分手的女人。不解男朋友為什麼突然不愛她、離她而去，歇斯底里的喊着：「為什麼？」

我抱着驚魂未定的妹妹：「姐姐、姐姐！妳聽媽媽說。」

總算冷靜下來跟我對到焦的她：「什麼事？」

我笑咪咪：「妳剛剛是不是跟媽媽說，妳長大就可以喂左膝呀？」

她：「對。」

我：「我覺得妳說得很好，喂吧！長大就喂吧！開心的喂吧！我要去客廳吃葡萄了，看妳要不要來。」

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網友回應：

．我總是跟我女兒說，沒有為什麼，不要問這麼多哈哈哈哈哈 ．妳可以留照片笑女兒一輩子 ．我兒子以前小時候也做過一樣的事 ．但那時候可能妹妹真的餓到了、不然就是哥哥角度喬太準 ．真的有吸到 ．兒子表示：好痛 ．女兒表示：我要食物！！ ．兩個直接來個雙重奏 ．阿母我問清楚事情原委後 ．直接笑噴。。。。。。 ．差點連奶都喂進鼻孔裏。。。。。。。 ．妳的情緒管理真的棒棒der ．小時候，鏡子上掛個針包是小童子們圍一起的。我相那個很久了，總覺得拆開就可以吃(像...點心..??) 我盧我媽很久，每天一問。後來我媽受不了，把針拿起來，針包給我說: 要吃你拿去吃.... ．這些搞笑的一定要將來給他們分享 ．我女兒2歲了還在喝母奶，戒奶不成我說媽媽也要喝妳的奶奶，她都會回我NONO 小手指還會比一下 ．女兒也吸過爸爸，小姐姐的小姨，超爆笑 ．小孩子真可愛

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