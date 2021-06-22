升中派位2021 │基層男生冇補習獲派英中　熙文：最想去海洋公園

撰文： 黃慧雯 最後更新日期： 2021-06-22 13:35

升中統一派位將於7月6日公布結果，而自行分配學位的收生結果早在3月尾已派發，就讀葵涌亞斯理衛理小學的六年級男生符熙文，父母及姐姐居於內地，自小由住在荔景邨的姑媽照顧，他從來沒有補習，每次考試測驗也自動自覺溫習，從不用家人操心，成績一直名列前茅，最終獲派心儀的Band 1英中，他最大的願望是去海洋公園慶祝！ 攝影：黃寶瑩

熙文小時候由內地來港，２歲起已由姑媽身兼母職照顧他，他跟姑媽一家及表姐居於荔景邨，而父母及姐姐仍在內地生活，自去年受疫情影響，熙文與家人一直未能見面，每周只能靠視像通話。

沒有父母在身邊的熙文，一直沒有外補，每日自動自覺完成功課及溫習，每逢測驗考試，不用家人督促也會主動溫習，由小一起成績已名列前茅，年年也取得校內的學業成績及多個學科的獎項，由學業到生活自理也不用家人操心。

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熙文：想最去海洋公園玩

在過去一年受疫情影響，學校將實體課轉為網課，不少家長也反映小朋友的學習態度及成績大倒退，熙文不但沒受影響，反更認為課後有更多時間溫習，除了學校課堂所教的知識，他更會從網上及其他書藉找尋相關的內容自學，從來沒有補習的他，更分享自己的溫習心得：「以數學科為例，不停做練習沒有用，反而要多睇清步驟，會更易於理解。」

熙文憑着個人的努力，在中一自行分配學位階段已獲Band 1的中華基督教會全完中學取錄，在獲知這個好消息後，姑媽第一時間問他想怎樣慶祝，他說：「去海洋公園玩！」除了這個願望，熙文更希望疫情可以盡快過去，能跟內地的父母及姐姐見面。

他直言將來希望可以做會計師，並會努力讀書日後報答姑媽養育之恩。

媽媽從不給予壓力

同樣就讀亞斯理衛理小學、在中一自行分配學位獲band 1英中保祿六世書院取錄的劉慧祈，媽媽劉太指自己不會太緊張女兒的學業，但自小已要她明白到自己的責任。「我們由小到大怎何事情也會跟她open discuss，讓她知道每個決定的後果，在學業方面也從不曾給她壓力，我經常跟她說：『你不用比人叻，只要盡了力就可以。』」

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慧祈自小已對自己有一定的要求，不用媽媽催促也會自己溫習，成績一直在全級五名之內，曾經試過因成績稍為退步而哭，媽媽反而安慰她只要盡了力便可以，不用給自己太大壓力。在每次考試前，劉太都會帶慧祈出外大吃一餐，為她打氣。

在疫情影響下學校轉為網上教學，慧祈指對學習沒有影響，她說：「以前上課老師講書，要慢慢抄低老師寫的notes，網課可以用電腦cap下畫面，溫習時就更方便易明。」

劉太指兩夫婦的教學理念一向以開心學習為宗旨，小一時選擇入讀這間學校，也因其屬Happy school，「我們不想硬塞知識給她，不希望她讀書有太大壓力，做人不是只追求成績，我們覺得人品更為重要。」

亞斯理衛理小學校長鄭家明指，今年中一自行分配學位約有4成學生獲派位，他也相當滿意這個成績，亦期望在7月的統一派位階段結果學生獲派心儀的中學。

鄭校長指，能令學生進步，感受到正面能量的特質，比單單學業上的成就更重要，「我們重視進步獎，我們不是要與人比較，而是要與自己比較，今日的我比昨日的我進步，這是最值得高興。」鄭校長強調學校的宗旨是「最好的我們，成就最好的我」，希望學生能力做到最好的「我」。

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