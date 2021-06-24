羅力威雨僑全家搬海景新居　分享簡約家居佈置：擁有愈多愈麻煩

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-06-24 21:20

羅力威和雨僑育有半歲女兒，因為位於啟德的前居所難以泊車，又被地盤包圍，終於決定遷走。日前雨僑已完成新家的佈置，拍片公開「偽簡」風格的玄關和客飯廳，她認為在香港要做到「極簡」風格很難，她的家極其量也只是「偽簡」。不過，從搬屋的經驗體會到：「擁有愈多的東西，管理愈麻煩。」的道理。

雨僑分享之前在啟德的舊居有500至600尺，當時搬入時只有夫婦2人，新樓附設的裝修也很合用、很夠住。但是，自從生了女兒又請了工人姐姐，家中就日漸變得混亂。加上屋苑的泊車位不足、露天停車場很遠，以及啟德發展區的地盤開始動工，他們的家就被地盤環抱，每天受到噪音和沙塵的困擾，最後決定尋找新居搬遷。

雨僑舊居：

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而尋找新居的過程之中，夫婦發現對海景單位情有獨鍾。因此，新家的落地大窗面向無敵海景，令人感到心曠神怡。而她在搬家的過程之中，發現人擁有的東西愈多，管理就愈是麻煩；而收納的櫃子減少的話，他們就會為此減少購物，故捨棄以往考慮放在玄關的到頂大鞋櫃，反而採用2個小鞋櫃代替，改變購物、囤物的習慣。

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雨僑佈置心得分享：

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為女兒花盡心思

比起之前的二人之家，新家明顯為女兒花盡心思。先是劃出了女兒玩樂的專用空間，又提供足夠的空間給照顧者看顧BB。另外，她又購置了BB搖椅、玩具收納櫃和十分柔軟的地氈，女兒即使長大了也能靈活運用空間，看上去也十分整齊。

另外她的2隻愛貓燒燒和妹妹又有自己玩樂的空間，互不干涉，各有各天地。

更多新居樣貌：

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張新悅

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葉翠翠