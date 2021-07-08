尿液呈烏龍茶色即已缺水　3招防孩子受熱傷害有徵兆可喝加鹽凍水

撰文： 媽媽寶寶 最後更新日期： 2021-07-08 12:16

夏天來了，天氣好熱！快注意預防幼童熱傷害、中暑的3種做法，並可透過觀察尿液顏色來了解水份攝取情形，若出現熱傷害徵兆，可喝加鹽冷開水或電解質飲料。

3種做法預防幼童受熱傷害（按圖細看）

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防疫停課不停學期間，幼童待在家的時間變多，漫長夏天裏在家中照顧幼童時，應注意幼童因體温調節能力較差，處在悶熱環境容易引發熱傷害。國民健康署署長吳昭軍，提供保幼3招，來避免幼童發生熱傷害。

預防幼童熱傷害的3種做法

1.室內保持涼爽通風，注意幼童身體3狀況

待在室內應避免讓幼童待在陽光直射或空氣不流通地方，並適度開空調降温，隨時注意幼童身體狀況，如：曾暴露悶熱環境下，觀察是否有熱傷害相關症狀：

（1）如：暈眩、頭痛、噁心、嘔吐、虛弱、心跳加速、體温升高等，屬熱衰竭。 （2）或過度運動後合併有不自主的肌肉抽搐，屬熱痙攣， （3）或高體温（核心體温大於攝氏40度）及中樞神經系統受損的症狀（如：言行舉止異常、癲癇、昏迷等）則為「中暑」，屬重度熱傷害。

幼童出現以上症狀，務必迅速離開高温環境、設法降低體温（如：鬆脱衣物、用水擦拭身體或搧風等）、在意識清楚下給予水份補充，並儘速送醫。

2.穿着寬鬆及透氣的衣服，適時補充水份

除保持室內涼爽外，也要讓孩童穿着寬鬆及透氣的衣服，避免過多的包覆，炎熱天氣易出汗也記得要適時補充水分，不要等到口渴了才喝。

並可透過觀察尿液顏色來了解水份攝取情形：

（1） 尿液呈透明黃色（淺黃色），表示體內水分充足，可正常補充水分。 （2）若呈現黃色，表示可能有一段時間未補充水分或有持續出汗的情形，需要持續補充水分。 （3）若嚴重到出現烏龍茶等更深顏色時，表示身體可能已出現缺水狀態，要立即補充水分。

提醒家長隨時注意幼童身體的警訊，以慎防熱傷害。

3.切勿獨留孩童於車內，下車看後座，鑰匙保管好

由於夏日悶熱的天氣常使汽車車廂温度快速攀升，且幼童體温調節能力較差，家長務必提高警覺，防疫期間如必要外出時，停車或即使開車臨停片刻，都不要獨留幼童於後座，因為高温密閉的空間，可能造成幼童熱傷害（如脱水、暈厥、中暑等）甚至死亡。

記得養成每次下車後開啟後車門，再次檢視後座確認未將幼童遺忘於車內。車子停妥後，記得拿好鑰匙，先確認將孩童帶出車外再上鎖，並養成隨時上鎖的習慣，將鑰匙放至幼童無法取得之處，並教育幼童不可在車內玩耍、躲貓貓。

出現熱傷害徵兆，可喝加鹽冷開水

當發現身體疑似出現熱傷害徵兆時，如：體温升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，嚴重者會出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，務必迅速離開高温的環境、設法降低體温（如：鬆脱衣物、用水擦拭身體或搧風等）、飲用加少許鹽的冷開水或電解質飲料。

若體温持續上升、嘔吐、或意識持續不清，請以最快的速度就醫。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：小孩太熱觀察3狀況，尿液呈烏龍茶色代表已缺水！3招防熱傷害，有徵兆可喝加鹽冷開水】