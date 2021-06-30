大仔Jacques幼稚園畢業禮上台以中文致辭　周汶錡：心情無比感動

撰文： 黃慧雯 最後更新日期： 2021-06-30 21:32

娛樂圈有不少星二代就讀於國際學校，爸爸媽媽希望小朋友能夠講得一口流利英文，但育有一對混血兒子的周汶錡反讓他們入讀港島區的本地幼稚園，可以學好中文，而大仔Jacques 一向努力學習，今年K3畢業的他，更被選做代表在畢業禮上台致辭，媽媽更在IG留言：「今天你已經可以自己一個人站在台上為學校畢業典禮報幕，心情無比感動。」

周汶錡（Kathy）與法籍丈夫Julien Lepeu婚後誕下兩個混血囝囝Jacques和Avner，並讓他們就讀位於跑馬地樂活道的私立幼稚園天主教聖瑪加利大幼稚園，該校每年學費為4萬零8百元，不少學生也考入熱門小學如聖保羅男女中學附小、拔萃男書院附屬小學、拔萃女小學等。

Kathy經常分享一家人的生活點滴，早前Kathy貼出大仔Jacques的照片，只見Jacques心口掛有「班長」的牌子，相信是被選做班長，非常叻仔！早前Kathy亦貼出大仔Jacques Lepeu在家抄寫中文句子的相片，只見Jacques在練習簿練習寫「零用錢買糖果」，不少網民大讚「繁體字寫得好靚」、「好叻👍，學中文好重要！叻媽媽」。另外，亦有網民發現Jacques練習簿上的中文名，原來Jacques中文名叫雷棨宇，弟弟則叫雷棨博。

現年K3的Jacques，今日（30日）舉行幼稚園畢業禮，周汶錡在IG貼出他上台致辭的影片，只見他淡定地以中文致辭，在台下的媽媽非常感動。她留言：「哥哥畢業了! 還記得K1第一天返學你帶著依依不舍的表情看着我⋯今天你已經可以自己一個人站在台上為學校畢業典禮報幕， 心情無比感動。非常感謝老師們，主任，陳教（校）長的用心教導和愛錫每一位學生，給Jacques 一個很好的起步點！」

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