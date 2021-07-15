媽媽做家務用錯力易勞損　慢性肩頸痛宜熱敷　但不應超過這個時間

媽媽每日料理家務，有時難免發力不當，拉傷肌肉，更甚者長期勞損，造成慢性肌肉痠痛和關節炎症，對付這些痛症應採用熱敷還是冷敷，立即看看吧！



屋企9家務總是倏不完，難怪會搞到周身骨痛。(Getty Images)

急性和慢性痛症決定冷熱敷

一般而言，熱敷患處的目的是擴張血管和增加血液循環，紓緩疲勞和痠痛，適合慢性和長期勞損的痛症；而冷敷的原理是收縮微血管，達到即時消炎止痛的效果，適合急性炎症，例如意外扭傷，傷口紅腫發熱等。

不過以上原則只供參考，最好還是盡快求醫，諮詢醫生意見來處理患處。

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媽媽必備：熱敷按摩肩頸神器

許多人都有肩頸痛的毛病，奈何媽媽生活繁忙，未必有時間出外按摩保健，小米脊安適頸椎按摩儀 G3針對肩頸痠痛設計，外型輕巧可放置在肩頸上，按摩時也無阻工作和日常活動，它以脈衝按摩和恆溫42度促進血液循環，紓緩肌肉不適，還有十級力度選擇，立即選購享受媽媽的me time吧。

小米脊安適頸椎按摩儀 G3 $598

熱敷按摩肩頸神器4大特點：



360°浮動貼膚系統：輕鬆適應不同人群，自由行動下保持良好的貼膚按摩效果

42°C恆溫熱敷：精準控溫，促進頸部血液循環

小巧輕便：採用U形包裹設計整機只有196g

一次充電續航8天：適配主流Type-C充電線，每天使用30分鐘，可持續使用8天

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（產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/07/15）

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