燕麥奶是甚麼能否取代牛奶？　3大飲用原則讓飲食習慣保持健康

最近有網友在Dcard討論，其實植物奶並不能取代牛奶。



燕麥奶原來不是「奶」？（按圖了解）

+ 5

近年來掀起一股「燕麥奶」熱潮，讓素食者及乳糖不耐症的人能有多一種飲食選擇。不過最近有網友在Dcard上討論，原來燕麥奶並不能完全替代牛奶，而且燕麥奶雖然寫成「奶」，但其實是澱粉類！

(Dcard)

該名網友表示自己不喜歡喝牛奶，因此迷上喝燕麥奶，不過最近才發現，原來燕麥奶是碳水化合物，讓他開玩笑表示「默默看向肚子上的肉的我」，許多網友也說「真的很多人不知道」、「哇我沒想過，感謝提醒」。

在自台灣的營養師林俐岑曾在Facebook專頁分享「鮮奶、燕麥奶、杏仁奶的差異比較」，指出鮮奶與植物奶的成分差別非常大，鮮奶蛋白質含量高，相對而言，燕麥奶與杏仁奶的蛋白質含量就較低，因此建議民眾不要以植物奶取代鮮奶。

同樣來自台灣的營養師李婉萍也指出，燕麥奶其實是「高澱粉食物」，建議遵守3個原則「需跟主食做代換、外食均衡搭配、食用燕麥原型」，讓自己在飲用燕麥奶的同時保持健康。

許多Dcard網友認為，其實不管是甚麼食物，都應該適量就好，不要因為覺得熱量較低而過度攝取，並且保持固定的運動習慣，才能打造健康的生活。

相關文章：孩子食素會否影響發育？ 日常飲食滿足5大要求唔食肉都可以健康

+ 12

相關文章：麵包當孩子早餐易肥兼影響專注力？ 6種常見包點隨時熱量爆燈！

+ 12

延伸閱讀：

用冬粉取代白飯反而易胖？5種以為很清淡「其實熱量很高」的食物

168斷食法是什麼？網紅5天瘦近3公斤 醫師警告：3種人別試

日本煎餃配飯吃還偏瘦？鄉民激推三大因素 難怪台灣成亞洲第一胖

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】