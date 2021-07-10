小一面試｜英華校長分享面試貼士　建議家長咁做提升孩子表達能力

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-07-10 19:27

熱門直資男校英華小學今日（10日）在網上以直播形式舉行小一入學簡介會，逾千人參與網上互動，了解學校收生要求和面試形式。陳美娟校長透露，喜歡在面試之中面見家長，尤其在疫情的影響下，假如小朋友尚能發揮自如，更能看出其家庭教育。 攝影：王淑君

按圖即睇英華小一面試形式：

陳美娟校長在小一入學簡介會中，和家長們大玩互動，放入QR code請家長投票，還即時分享結果。遊戲如此有心，是因為很多家長都憂慮過去2年疫情影響到小朋友的校園生活，擔心小朋友在社交和溝通的機會不足，影響面試表現。陳校長則透過遊戲，建議家長在每天和小朋友聊天時，避免只問是非題，也可把握機會延伸問題，請小朋友多分享和嘗試解難。例如改變「你今日開唔開心呀？」為「你可以每日和我分享一件開心事嗎？」，讓小朋友更有動力觀察和表達。

轉換互動方式有助面試

「現在距離8月底面試還有時間、距離第二次面試更有一段日子。家長可考慮由現在起轉換互動方式，提升小朋友想法和表達，將會有助面試！」陳校長直接提供貼士。

她明白疫情下，學生缺少了與人互動等機會，明言面試問題也會有所調節，但仍然會分到高下。她認為，全港適齡的小朋友都經歷疫情，如能發揮自如，更見真章，也更能看到家庭教育的實況。

她又透露，學校希望學生愛發問，對學習感到興奮，也希望他們喜歡閱讀。

每年面試學校均要求學生帶中英文書各一本，「本書是小朋友很喜歡而帶來，還是父母想他帶而帶，一問就清楚」。陳校長坦言喜歡孩子愛閱讀：「喜歡看書的人不會『輸』，訓練到耐性，能夠坐定學不同的知識。」

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面試詳情

所有申請入學的學生都有機會參與第一輪面試，不會分大b和細b，以電腦分組並和老師個別面見，主要以中文（視乎母語，可以使用普通話）和英文回答生活日常問題。

第二輪面試以5人一組，和老師及校長一同面見，回答問題。

第三輪則由學生、家長和校長共同面見。

陳校長表示，在疫情之下學校仍希望盡可能以面見方式進行面試，因為能看出學生的真實一面。部分家長也反映，同時報考不同學校，拍片要求也不同，家長和學生也感到勞累，加上剪接、拍攝器材等因素，難免有所差別和比較。學校希望透過面談、遊戲、問答等方式，全面了解小朋友。

陳校長又透露，在近日「移民潮」下全校去年大約有40多個插班生位置，是往年的一倍左右。惟她並不擔心報名收生的人數會受到影響，認為每年的情況也不一樣，報名人數亦會受經濟環境、男孩子人數多寡而有波動，數字不能反映受歡迎的程度，同時認為收到有質素的學生最為重要。

「2022-2023年度小一簡介會」意見調查表 :https://forms.gle/Doszyek8CmWZS1ka7

報名詳情：

網上日期及時間：7月14日(三)上午9:00至7月18日(日)下午6:00

詳情

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