餅印母女｜郭羨妮女兒眼大大廓超似媽媽　陳茵媺曬餅印女兒合照

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-07-12 17:30

娛樂圈有不少星媽誕下女兒，不少星二代囡囡和媽媽長得非常相似。日前郭羨妮貼出一家三口的合照，只見囡囡Kylie長得超似媽媽，猶如迷你版的郭羨妮，而郭可盈早前貼出和女兒的合照慶祝囡囡小學畢業，只見囡囡Tania的五官都和媽媽很相似。今次盤點娛樂圈6個與媽媽像餅印的星二代女兒。

郭羨妮 囡囡Kylie

郭羨妮早前貼出一家三口的合照，只見囡囡Kylie擁有一雙大眼睛，雖然沒有媽媽般「混血兒樣」，但五官輪廓超似媽媽，猶如迷你版的郭羨妮。

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郭可盈 囡囡Tania

郭可盈早前貼出和女兒的合照慶祝囡囡小學畢業，只見囡囡Tania的五官都和媽媽很相似，有網民大讚Tania繼承父母好基因，和媽媽站在一起猶如兩姊妹。

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陳茵媺 囡囡Camilla

陳茵媺早前就分享過自己小時候的照片，被發現與囡囡Camilla長得一模一樣，簡直是餅印！其實陳茵媺經常分享和囡囡Camilla的合照，只見眉眼間非常相似，囡囡就像年輕版的陳茵媺！

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陳自瑤 囡囡王靖喬（QQ）

陳自瑤曾經分享自己中學學生相，被網民發現和囡囡王靖喬（QQ）樣貌非常相似，側面亦很似樣，二人同樣擁有一雙大眼睛，簡直是餅印一樣。

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鄭希怡 囡囡梁浸浸

鄭希怡（Yumiko）與梁子柔（梁浸浸）一向出名相似，Yumiko小時候的照片和現在的梁浸浸簡直一樣，二人的樣貌、氣質都非常相似，母女更經常穿上母女裝外出。

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鍾嘉欣 囡囡Kelly

鍾嘉欣的童年照和囡囡Kelly亦非常相似，二人都擁有帶有「混血兒」的面容，雖然亦有網民認為Kelly長得像爸爸，不過看到鍾嘉欣的童年照，就知道Kelly其實是長得像媽媽！