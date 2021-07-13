酷熱天氣｜星二代齊游水消暑　元元超認真、仲有呢位準備充足玩具

近日天氣酷熱、陽光普照，實在是帶小朋友游水消暑的好時節！圈中愛仔女的星爸媽自然不會錯過這個機會，齊齊帶小朋友落水遊玩一番！李璨琛女兒元元戴上泳鏡之後，人如其名變「圓圓」；而小黃妃也有和爸爸媽媽黃澤鋒、陳麗麗一起去酒店泳池玩水，十分開心；還有陳柏宇囡囡Abigail做足準備，帶齊玩具到游池！
李元元
元元一向臉圓圓，十分可愛，這次她戴上圓圓的泳鏡時，更加突顯她圓滾滾的個人特色。她媽媽在IG寫道：「你咁嘅樣，媽媽真係好想帶你參加游泳錦標賽」，造型逗得媽媽笑到不行。網民也笑說：「個身型本身都浮，仲要著浮水衫，會唔會太飄？」
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小黃妃 黃熙恩
黃澤鋒和陳麗麗十分疼愛女兒「小黃妃」，趁夏日帶了女兒到酒店玩耍，當然少不了到泳池暢玩一番。雖然沒有玩具，但小黃妃仍然和父母玩得非常開心，爸爸更形容女兒是「出水芙蓉」，網民也大讚小黃妃可愛，表情豐富！
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Abigail
陳柏宇囡囡Abigail也經常跟媽媽符曉薇一起去玩，在炎炎夏日之下，她更帶著一堆玩具到池邊遊玩。媽媽更加發掘出女兒的模特兒天份，照片大有模特兒氣質！
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