陳卓賢吸數百粉絲迫爆商場　2孩媽媽提早到場：暑假會去追星

MIRROR成員陳卓賢Ian今日（14日）下午現身中環商場出席品牌活動，吸引數百粉絲撐場。現場不少家長攜同子女一同追星，有爸爸特意陪同女兒撐場，亦有媽媽與兩位孩子提早兩小時到場支持偶像，表示暑假將會與囡囡繼續追星！

攝影：鄧煥儀



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2孩媽媽：個女因為Ian去學排球

陳卓賢今日下午現身中環出席MOSCHINO香水活動，有粉絲提早超過5小時到場，場面墟冚。兩孩媽媽葉太今日與分別7歲及2歲的女兒到場，她表示，幼女亦未懂性，惟她與丈夫及與女兒同為Hellos（Ian粉絲簡稱）。

「我哋睇完《男排女將》之後就「入坑」，個女因為Ian今個暑假會去學排球！」她指，今次是她第一次與孩子追星，接下來如場地許可，也希望在暑假期間繼續參加活動。

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爸爸：唔抗拒女兒追星

爸爸黃先生與分別10歲及8歲的女兒到場，是第一次現身追星。他表示自己不是「鏡粉」，唯太太與女兒均是Hellos，幼女則是姜糖。長女指：「尋日媽咪話我知有活動，但佢要返工嚟唔到。」

黃先生指，不抗拒女兒去追星，「我哋細個嗰時都係咁，都明白。」，他指不介意再陪女兒參與活動，「但要睇場地，好似上次海港城就太多人。」

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