在職媽媽丨安心工作的好幫手　唔使3百入手小米24小時智能攝錄機

隨著社會進步，不少職場女強人生用BB後都會選擇回歸職場，繼續打拼。有人或者會以為在職媽媽的工作會較全職媽媽來得輕鬆，但事實上，她們下班後仍然需要處理大大小小的家務，壓力不比全職媽媽低，真是有苦自己知。



在職媽媽除需要應付職場上的工作外，下班後仍需要照顧BB，真是有苦自己知。( Kristina Paukshtite/Pexels )

工時長壓力大 無暇照顧小朋友

香港人工時長，工作壓力又大。根據一項調查報告指出，在11個受訪地區中，香港人平均壓力指數排名第5。身為在職女性，她們既需要面對職場上的壓力，下班後亦需要擔起媽媽的角色，就算有聘請外傭，亦需要了解她們的工作和BB的情況，壓力不比工作時小。

在職媽媽工作壓力大，工時長，連休息的時間亦十分缺乏。(JESHOOTS-com/Pixabay)

相信尤其是對於剛生產完的在職媽媽，感受更深。下班後既要餵奶，又要爭取與BB相處的時間，凌晨時分更要每隔數小時爬起來了解BB的情況，明天又要上班。日復日無休止的生活，就連睡眠的時間也不足。

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