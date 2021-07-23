親子Staycation丨免費學做小小科學家　另附獨木舟競技活動推介

暑假開始，家長或會感到頭痛，既想他們能夠在這個時間好好休息一下，但又想他們透過不同的活動充實自己，或增進知識。家長不妨為他們安排一個別開生面的活動，在一年的學習後好好叉足電，並為下個學年做好準備。另一方面，家長亦可趁這個時間，好好放慢生活，透過不同的活動，促進親子關係。



一場即興的水上之旅 玩獨木舟感受大自然

夏天來臨，當然要與陽光玩遊戲。本港有不少地方均適合玩獨木舟等水上活動，家長可與小朋友一同出海，感受大自然的同時，又可以鍛鍊小朋友的身體。下學年就可以黝黑健康的膚色重返校園。另一方面，在寧靜的海面上，親子有更多獨處的時間，家長亦可趁這個機會與小朋友互訴心事，了解彼此的想法，促進親子的關係。

參加水上活動，既可訓練小朋友的肌肉發展和自信心，亦可增加與孩子的獨處機會。（資料圖片）

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放電好選擇—跳彈床＋競技大考驗

小朋友活潑好動要「放電」？跳彈床或者是最佳的選擇，對處於成長黃金期的孩子來說，跳彈床有很多好處。要在彈床上愈跳愈高，就需要有強健的腿部和背部肌肉，因此過程中小朋友的肌肉發展會得到強化。加上有研究指出，在彈床上彈跳20分鐘所消耗的卡路里，約等於60分鐘慢跑，因此它也是個減肥消脂的好方法。

跳彈床對小朋友有很多好處。（資料圖片）

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Staycation邊玩邊學 做個小小科學家

文靜的小朋友亦可以趁暑假，學習有趣的課外知識。對他們來說，科學是個既新奇又有趣的範疇，但家長又怕科學當中艱深的知識會嚇怕小朋友的求知慾，家長宜從生活中可接觸的科學話題入手，包括「飛機如何在空中飛行？」、「水的形態」、「為何會有火山爆發？」，讓他們對科學產生興趣，再引導他們了解背後的科學知識。

柏寧酒店—【夏日親子Staycation】套票 人均只需$303起！

酒店套票除可包早餐之外，還可免費參加酒店的體驗班，包括「小小科學家」課程，學習火山爆發、飛行原理、夢幻冰之世界等，啟發他們的潛能。若然對科學沒有興趣，住客亦可參加親子瑜伽，和免費使用Pullman Playroom 60分鐘，與小朋友渡過輕鬆愉快的假期。經「01空間」👈🏻購買套票由$1,209起！

同場加映：【唯港薈Hotel ICON繽紛家庭住宿優惠】套票

家長攜同孩子們一起入住唯港薈，展開一趟溫馨的親子之旅。家長們可盡情享受一個舒適、無憂的假期，並享受非凡的禮遇、迷人的維港景致和豐富的美饌佳餚。同時，酒店更為小賓客們提供一系列充滿童趣的套房佈置及小童用品，定能為家人締造與別不同的難忘回憶，包括於套房內設置特色兒童帳幕，入住期間亦可享用一套小童尊屬用品，包括浴袍、拖鞋、洗漱用品、小童坐廁板和玩具，住客亦可免費使用9樓的Timeless Lounge及室外池畔平台，如PlayStation 4電子遊戲機、PlayStation VR、桌球及足球機等。👉🏻按此了解更多👈🏻

K11 ARTUS 寓館【「身心療癒」假期住宿連雙人早餐、健康午餐】

住客可於忙碌的生活中尋找片刻寧靜，入住舒適的匠心寓所。在眺望維港全景的餐廳内享用特備的健康午餐及有助增强免疫力的排毒飲品。其後前往圖書館沉浸於棋盤、書籍及藝術珍品的世界内整理思緒，潔淨心靈。日落時分在寓所内進行瑜伽，或在維港旁的海濱長廊上慢跑，找尋內心的平靜，樂享完美的充電假期。👉🏻按此了解更多👈🏻

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香港六國酒店【極尚和風】X【龍蝦•牛柳•鴨肝】晚市放題+ 早餐住宿套餐

套票包一晚高級客房住宿及入住當晚享用4小時【極尚和風】X【龍蝦•牛柳•鴨肝】任點任食晚市放題，而且還包括超過60款美食任點任食、每位顧客（成人）可獲贈精選白酒1杯，及無限量供應汽水及果汁。👉🏻按此了解更多👈🏻