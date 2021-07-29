何詩蓓奧運奪銀︱泳隊女將出身名校　歐鎧淳讀聖心2隊員讀女拔

香港女子游泳運動員何詩蓓在200米自由泳歷史性為香港贏得第一面奧運銀牌，而她身邊的戰友更為了助何詩蓓有更好表現，寧願犧牲接力項目。何詩蓓的隊友包括：歐鎧淳、何南慧、鄭莉梅，以及同屬港隊游泳女將譚凱琳，原來她們都是出身自名校。



歐鎧淳 - 嘉諾撒聖心書院

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歐鎧淳小學就讀於嘉諾撒聖心學校，該校每年約有6成左右的學生能升讀嘉諾撒聖心書院。貴為末代會考生的她亦考獲不錯的成績，有23分，其後升讀加州大學柏克萊分校，此校為全美公立大學榜首，全美排名22。

東奧出戰項目：4×100公尺捷泳接力（未晉級）、4×200公尺捷泳接力（棄權）、4×100米混合泳接力（7月30日）

譚凱琳、何南慧 - 拔萃女書院

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譚凱琳是泳隊中「高妹」之一，身高1米78的她2016年在拔萃女書院完成中學課程，即飛到加拿大入讀加拿大英屬哥倫比亞大學的運動機能學，曾代表香港出戰兩屆亞運會及兩屆世界大學生運動會，已累積亞運1銀2銅。

東奧出戰項目：4×100公尺捷泳接力（未晉級）

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何南慧的整個學業生涯都是在本地學校完成，曾就讀於保良局蕭漢森小學，福建中學，中二轉校至拔萃女書院，而大學則入讀理工大學。何南慧最終代表香港出戰2項接力賽，包括女子4×100米及4×200米自由泳，對只有19歲的她是一個保貴的經驗。

東奧出戰項目：4×100公尺捷泳接力（未晉級）、4×200公尺捷泳接力（棄權）

鄭莉梅 - 法國國際學校（小學）

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鄭莉梅與何詩蓓同樣是香港混血女飛魚，父親是台灣人、母親是法國人。因父親的工作關係，她在香港出世，就讀香港的法國國際學校（小學），同樣因為父親工作關係，鄭莉梅9歲時移居北京，中學亦在當地的北京國際學校（中學）完成。18歲到美國柏克萊升讀大學，上屆2016年里約奧運，是泳隊中最高參與的奧運代表，當年一人出戰4個項目。

東奧出戰項目：4×100公尺捷泳接力（未晉級）、4×200公尺捷泳接力（棄權）

何詩蓓 - 聖保祿中學

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何詩蓓原名Siobhan Bernadette Haughey，父親是愛爾蘭人，母親為香港人。她少年時就讀聖保祿天主教小學及聖保祿中學。2015年，因要應付香港中學文憑考試，曾於半年間減少練習，最終獲得七科共35分佳績。文憑試後，何詩蓓遠赴美國密芝根大學攻讀心理學，並加入了大學泳隊，獲校內金牌教練、曾執教奧運代表隊的Mike Bottom指導。

何詩蓓獲得200米自由泳銀牌後更勉勵香港運動員：「不一定要在一個好大的國家才能有好成績，就算是香港隊都可證明到自己、踏上奧運舞台。」

東奧出戰項目：4×100公尺捷泳接力（未晉級）、4×200公尺捷泳接力（棄權）、女子200公尺捷泳（銀牌）、女子100公尺捷泳（7月30日）

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