街舞將成下屆奧運新增項目　狄以達教港孩跳舞改善懶惰增強專注力

香港隊在今屆奧運成績彪炳，花劍港將張家朗奪得奧運金牌，女飛魚何詩蓓奪得女子200米自由泳銀牌，大家對體育運動的關注度也提高，不少家長更打算為子女安排參加運動的課程。

要在多個項目中選出適合小朋友的運動並不容易，而比起芭蕾舞、土風舞更快成為奧運項目的霹靂舞(Breakdancing)已被定為2024年巴黎奧運中的新增項目，今次找來有豐富教導街舞經驗的狄以達，為大家介紹這項運動。

攝影：歐嘉樂

場地提供：The One Academy of Music and Arts



狄以易達坦然街舞常被誤會「不健康」，如果家長要為小朋友選擇學跳舞，也會是芭蕾舞、中國舞、土風舞等，但街舞中屬難度高的「霹靂舞」就率先成位下屆巴黎奧運新增項目。狄以達回想起當初主動去找學校推廣街舞，跑足70幾間小學，最後加起來只得8間小學願意引入街舞，直到現時已有80多間學校參加，可見大眾對街舞的接受程度已明顯開放了。

+ 7

堅持最重要

訪問當日，兩位未接觸過街舞的初小學生，看到狄以達揮灑自如的舞步，都雙眼發光，讚嘆男生跳起舞來可以如此有型迷人，但原來狄以達並非天生的舞者，當初他剛開始習舞時，更是全班中最跟不上進度的學生，他說：「我是班中最慢的那一位，學了半年，連最簡單的基本動作也做不到，當我在做簡單的動作時，我旁邊的同學已經在做轉地的動作了；但世事往往好得意，玩得叻不一定玩得耐，而我玩得不叻，但我堅持得最耐。」

狄以達並沒有因為追不上進度而放棄，因為街舞是他由心而發喜歡的運動，「那時家人沒有為我安排什麼興趣班，但給我一個籃球，我原本在籃球場打打下波，看到有人在跳街舞，我被吸引住，於是膽粗粗走向他們，主動問：『我好想跟你哋學跳舞，可唔可以教我?』」

街舞改變個性

就是這樣，狄以達與街舞結下不解緣，也改變了狄以達三分鐘熱度的性格，他說：「我細個什麼都想玩，籃球、足球、彈結他、合唱團、獨唱、朗誦、吹色士風、銀樂隊…..爸爸覺得我是三分鐘熱度，但我就是要證明給他看，今次是不同，我還記得第一次表演是在屋企對面的社區中心，我邀請了父母、家人來看我表演，當時會堂裏面，加上我的家人，只有十多個觀眾，但已令我非常開心與難忘。」

後來狄以達加入娛樂圈，因為不捨得跟他的學生，於是他成立了「狄以達軍團」，他說：「那時有不少演出機會，但未必次次需要全職Dancer，於是便成立了像舞蹈學校的團隊，租其中一位師兄的場地，想不到反應不錯，有師兄會幫手教班，也有專業舞蹈藝員兼任老師，最後學生、老師都跟我一起去表演，開始建立出有規模的舞蹈學校。」

學生年紀最細只有2歲半

在他的學生中最細的只有兩歲半，先由認識手腳協調開始，他說：「有些五、六歲已經跳得好叻，因為我自己都是學得比較慢，但透過慢慢認識自己的身體，由耳朵聽到音樂起、再靠腦袋去分析出手腳的動作，當學會動作之後，又會想望著鏡，看看自己手腳做得靚唔靚。」

與其他運動一樣，跳街舞也需要專注，「因為需要望住老師的動作，亦要望住鏡裏面的自己，好多動作也不是一日就學得識，而是需要熟能生巧，堅持也很重要。當然，團體精神與人合作也可以練習到。」

要數最大得著，狄以達認為是自信。「我由細到大都好矮，學校排隊永遠排最前，促使我比較缺乏自信心，直到中四、五才長高，你現在看到的我，其實跟以前很大分別，因為街舞常常要打開自己、要挺起胸堂、不可縮埋、不可放䠋。你看到有很多小朋友初來時都懶洋洋，像軟皮蛇那樣，但跳舞不容許，當跳得多，對舞步熟習了，就自然會打開自己，再透過表演，自信心就會加強。」

相比起以前他學街舞的時候，狄以達覺得現在的小朋友領悟能力很高，「環境年代也不同了，教我跳舞的哥哥，會透過外國的朋友寄盒錄影帶來，放在電視裡播，我們跟住錄影帶模仿，但現在家長都會找老師教小朋友，技術上、資源上都提升了，小朋友的潛能可以發揮得更多。」

+ 4

他認為現在的小朋友學習新事物的能力很強，而且學的種類多、選擇多，但往往也較易放棄，狄以達說：「家長可以讓小朋友在小學階段發掘多些潛能，接觸不同的興趣，從中發掘自己喜歡的，到中學再慢慢收窄、篩選出自己真正願意專注練習落去的那個興趣。」

+ 4

手腳協調差的學生 靠努力也能追上

不要以為學街舞一定要手腳協調，有一位拍子感弱的學生，就令狄以達十分感動。「那位同學對拍子敏感度很低，手腳都不太協調；一般人可能慢一拍半拍，但他是慢三拍，當一組人一起跳舞，就算是慢半拍都會好明顯，但我每次數到5678，他都是做1234 ，我研究了好多方法應如何教他，但都不成功；他媽媽說他什麼都不願意學，只想跟我學街舞，看著他一拍一拍追上來，漸漸建立信心，我也很有滿足感。」

+ 9

由此再次證明，只要堅持不放棄，街舞是可以改變到人的心理和身體狀況，狄以達希望家長不要太早定斷小朋友是否適合一種運動，「有些學得比較慢，但不代表他做不到，我看過很多學生由原本完全不起眼，但當學習跳街舞後，就變得耀眼。」

+ 5

每年暑假，狄以達都會舉辦大型街舞表演活動，讓有興趣的朋友可以親身感受跳舞的喜悅，今年他更會即場教授在場1000多名市民大跳街舞。

活動日期：2021年7月31日(星期六)

時間：下午2時至晚上8時

地點：中環夏誌金鐘港鐵站A出口，添馬公園入口

備註：免費入場

聯絡方法:admin@dancekingdom.com.hk

相關文章：東京奧運│陳晞文為克服哮喘玩風帆 名校畢業會考27分入港大

為克服哮喘玩風帆 名校畢業會考27分

+ 17

已達成賽前設下的目標