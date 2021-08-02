若舉辦「媽媽奧運」應有哪些項目？除幫仔換衫、抱BB網民還建議…

如果真有「媽媽奧運」評審應該會很頭痛，每一位都是練家子，各個勝券在握吧！



奧運熱潮下，網民也忽法奇想幻想「媽媽奧運」的狀況：

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要說到這幾天最熱門的話題有哪些？奧運絕對榜上有名！尤其是看著台灣選手們在場上努力的模樣，不管面對怎樣的強敵，都全力以赴的精神，讓守在電視機前為他們加油的我們為之動容。無論有沒有奪牌，代表台灣參賽的每一位選手，都值得我們獻上最高的敬意與最熱烈的掌聲。

最近網路流傳不少網友們的創意，他們將代表奧運每一個項目的經典標誌「小藍人」進行二創，衍伸出各種千奇百怪的項目，其中最讓人有感的，就屬「媽媽奧運」這組了！

各個都是育兒路上「經典中的經典」

這些項目讓家有「半獸人」的爸媽看了直呼，如果真的舉辦比賽，每一場絕對都競爭激烈，這種比賽所有家庭肯定都有著坐三望二搶一的信心，畢竟是每一天高強度的反覆練習，誰能不專精呢？

項目1.購物（雙人賽）

當家裏只剩自己與孩子，又一定得出去購物的情況下，場面有很大的機率會如圖示狼狽不堪，不過報名這項比賽的選手，應該偏向「新手媽媽」為主，那些經驗老道的媽咪早就熟能生巧，這種混亂的場面，只有剛入行的媽媽才會發生！

項目2.購物（團體混打賽）

主播：「現在比賽進行的是『媽媽與二寶的團體混打賽』，我們可以看到畫面異場火爆，媽媽隨時都有『失去理智』的危險！場外已有醫護人員隨時待命。」如果有這個項目的賽評應該就是長這樣吧？媽媽一打二的情況下外出購物，每一趟都是一次極限挑戰！

項目3.舉嬰

遇到孩子學習走路一段時間後，就會開始「發懶」要討抱的家長請舉手！當孩子到了一定的重量，那抱起來真的沒有在開玩笑，試想雙臂抱著10公斤的孩子一走就是10分鐘以上，這不是舉重什麼才是舉重？完全不需要購買啞鈴那類的運動器材，對媽媽來說直接省一波。

項目4.換衣服

大童專區的換衣服比賽，也能勾起不少媽媽氣得牙癢癢的回憶，要孩子多加件衣服都得可能用上好聲好氣或利誘威逼，若遇到皮一點，當場追逐起來也是常有的事，跑百米比賽要怎樣激發媽媽選手們的潛力，只要終點放置「待換衣服的童」，保證腎上腺素一秒飆升！

項目5.換尿布

被網友譽為「最有既視感」的項目，一看到這張圖，腦袋閃過無數個幫孩子換尿布，他卻爬走的瞬間，一來一往彷彿跳恰恰，你進他退，你再進他再退的拉扯，每次成功換完尿布，都彷彿自己完成了一件了不起的任務，感動到眼角泛淚！

項目6.快手丟接飯

「雖然沒有五官，卻完美的感受到圖片想傳達的力量」哪一次孩子吃飯時，不是玩他拋你接的遊戲？到後來媽媽已經練就一身，孩子湯匙角度一不對，手直接反射動作伸出去接住食物的絕技。

看完這些有網友打趣的說，金牌得主：野原美冴（卡通蠟筆小新的媽媽）回想卡通中美冴三分鐘一大吼，五分鐘一崩潰的頻率，金牌似乎無懸念？也有網友回應：怎麼沒有獅吼這個項目？我每天都練習十小時以上耶！這些令人好氣又好笑的梗圖，更加確信每一位媽媽絕對撐得起「十項鐵媽」這個稱號，一戰成名不是夢，若未來真有媽媽奧運，坐等你來參賽報名！

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