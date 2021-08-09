海洋公園水上樂園9.21開幕　兒童票價225元　5點起售票

海洋公園水上樂園終於公布開幕日期，鐵定在9月21日正式開幕，並在8月9日（今日）下午5時正式在官網售票。水上樂園開幕期間成人票價為320元起、3至11歲小童票價為225元起，園方表示提早預訂門票，有機會以最佳票價入場體驗。

攝影：黃舒慧



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海洋公園水上樂園雖未能趕及在暑假開幕，但今日（9日）終於公布開幕日子在9月21日，並由下午5時起在官網發售門票。園方指，水上樂園門票採用動態定價系統，售價根據未來60天的季節性因素、週日或週末，制定最吸引價格，每日亦設有限量的早鳥優惠。因此，提早預訂門票，便有機會以最抵價錢購票入場。

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而香港電訊旗下的會員獎賞計劃及數碼業務The Club即在9月18日舉行優先體驗日，會員用100分積分加120元就可以兌換體驗門票一張，玩盡水上樂園5大主題區，並在園內所有餐廳、小食亭和禮品店均享有折扣優惠。優先體驗門票分日、夜2種通行證，適合日間與家人享受愉快親子時光或與一眾好友夜間狂歡，以及欣賞晚上的娛樂表現。

按圖即睇5個區域分別有咩玩：

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坐落於水上樂園中央的「迷失部落」有最多合家歡遊樂設施，而且位處於室內，落雨都玩得！「迷失部落」中包括全城首個全天候室內造浪池 — 宏利呈獻「天海灣」，最深處約1.6米。造浪池有八種不同浪潮模式，造浪高度由底至高峰，約 0.3 米至 1 米。半透明天幕設計更透入和暖溫柔的陽光影照，「天海灣」更設有表演舞台，日夜皆可上演各類精彩的娛樂節目。

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