強迫斷捨離執屋執到有罪疚感？跟荷里活專家學習4大收納原則吧！

居家防疫期間，剛好可以來好好整頓家中空間，如果實在無法斷捨離，就好好學習如何收納！



執屋執到懷疑人生？找專家過兩招吧！（按圖了解）

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居家防疫期間，大家應該或多或少開始重新定義自己的生活形態，同時也是更認識自己與家中環境的時刻了吧！許多人防疫期間也開始打掃布置起家中，畢竟最長時間相處的地方，過去往往因為生活忙碌而忽略，現在正是緩和下來好好重新整頓一番。剛好最近有一本新書《美感收納術》），作者克莉亞席爾（Clea Shearer）與喬安娜泰普林（Joanna Teplin）是好萊塢名人御用的收納團隊，去年更在Netflix上映真人實境秀《Get Organized with The Home Edit》，他們擅長以「無罪惡感」的心態教大家如何收納家裡，不用逼自己一定要斷捨離，尤其如果斷捨離對你根本無效的話，透過正確收納也能輕鬆變出一個視覺美感舒適的居家空間。

以下就幫大家整理幾個收納必備的大重點：

先求好用，再求美觀

改變要從小地方做起，收納也講求方法。我們打從心底相信收納任何空間最有效的方式，第1步就是盡可能確保功能性，接著才是盡可能加以美化。這個原則很重要，如果你只是想要讓空間看起來美美的，可能就會犧牲了功能性，結果就是一切又會變得亂糟糟。一開始就用聰明的方式安排，等規則建立好以後，隨時可以加以妝點修飾。

超有效分區收納系統

打造收納系統時，以分區的概念來思考很有幫助，不同的區域收納不同的東西。像食物儲藏櫃這樣的大空間，可以分為醬料區、食材區和罐頭食品等；浴室裡放美妝小物的抽屜，分區擺放棉花球、化妝品、指甲油和卸妝棉。這些主題式的分類很有用，不只能讓東西擺在固定的地方，也可以隨時評估避免超出空間可容納的量。

分區收納3原則：

1. 同類的東西放在一起。

2. 打造一套有邏輯的順序。例如都是食物，但可以再細分，根據早午晚餐、點心與宵夜、各式醬料分門別類地放一區。

3. 設想是誰在使用這個空間。例如：小孩的玩具就要放在較低的位置。



80／20黃金法則

「東西不減空間就減」，魚與熊掌不可兼得。你擁有的每樣東西都會占據一定的實體空間，累積到最後，就算是再大的房子也會不敷使用，此時「負空間」的概念就很重要。請遵守80／20生活哲學：保持居家空間不要超過8分滿，留下2成的彈性。把所有可以使用的空間都用盡了，就像是暴飲暴食，讓人感到不舒服。

避免空間不夠的5個訣竅：



1. 不要再買衣架，該有的你都有了。

2. 每樣東西都要收納，這樣你才知道什麼地方已經擺不下了。

3. 每次買東西之前，問問自己：「這個東西要放在哪裡？」，如果沒有答案，就不要把它帶回家。

4. 每年撥出1-2次時間，重新檢視和安排你的空間。

5. 把自己銬起來，確保你不會出門買更多東西。



色彩療法

顏色（有時候是留白）是一種個人偏好，每個人的感受差異頗大。有些人喜歡繽紛的色彩，有些人會被特定的顏色吸引。不論什麼原因，你可能就是覺得某個色調比其他色調看起來順眼。每當我們在客戶家中看到某種色調偏好，就會據以安排規畫配色。

作者就以知名生活風格部落客「艾爾西拉森（Elsie Larson）」的家為例，展現她喜歡並懂得運用色彩的專業。

最後，用超簡單的幾招收納小撇步讓大家可以身體力行收納自己的家中吧！

1. 保持空間感。採取任何收納計畫或設計改造之前，記得先看看整個空間，確保所有地方都利用到。



2. 打造一個視覺焦點。又稱之為「感動點」，即便是微不足道的一個小東西，也會讓整個空間亮起來。不論是儲藏室裡的瓶瓶罐罐，或者是衣帽間裡的一個包包。



3. 用奇數設想。架上擺3個籃子看起來比4個籃子好看。如果你需要填滿空間，把籃子都擺在中間，再等距向外移動。



4. 如果可以堆疊就堆疊，但要考慮視覺重量，預先分配。你不希望東西看起來傾向一邊，或者頭重腳輕。



5. 維持一致性。挑選東西時要先想過，保持一貫的風格。如果物品擺起來不搭調，會讓空間顯得凌亂又不協調。



6. 用透明的收納箱增加高度，讓小空間看起來變大一點。



7. 加上標籤。就像色彩排列一樣，多數時候標籤具有功能性，有助空間收納。但有時候也可以是為了美觀。一個空間看起來越順眼，你越會想要維持它。



8. 把看得到的地方擦乾淨。無庸贅言，把房間整理乾淨，尤其是窗戶和玻璃櫃，有助於讓整個空間看起來更整潔。



克莉亞席爾、喬安娜泰普林 ，《美感收納術》羅雅涵 譯（台北：商周，2021）

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：不用逼自己一定要斷捨離，尤其是對你根本無效的話！好萊塢御用團隊公開無罪惡感「美感收納術」4大原則、8個撇步】