壽司郎現黃牛籌網上拍賣有價有市　媽媽：一家想食餐壽司要捱炒籌

迴轉壽司店壽司郎各分店門外每日也現排隊人龍，受歡迎程度可見一斑．有分店在下午3時左右已停派即日籌，有媽媽表示暑假想帶小朋友食一餐壽司也不易。因一籌難求，有網上拍賣網出現炒賣即日籌，部分食客重覆拎籌於網上轉售，一張即日籌號叫價由$20元至$60元不等，記者發現賣家貼文不久已將籌號售出，可見其有價有市。



預約系統遭濫用而暫停 收工時間已無籌

壽司郎曾經在App設有預約功能，但其後取消有關服務，早前更於facebook專頁宣布，手機App預約暫停使用，以及網上轉售walk in籌號不能使用，「鑒於發現有網上轉售壽司郎walk in籌號之事宜，敝公司有持續在關注。請各位顧客不要購買網上轉售的walk-in籌號，如有發現，該購買的walk-in籌號有可能無法使用。」聲明更指walk in籌號只接受實體票，不接畫面截圖。

在多間壽司郎分店中，以屯門分店輪候的人數最多，以昨日（12日）為例，在下午3時已派出過千籌號，並已停派即日籌，記者隨即發現免費交易平台Carousell上出現即日（12日）walk-in籌號，售價由$20元至$60元不等，而且有價有市，記者嘗試聯絡賣家，不少賣家表示己出售。

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$30出售即日籌

記者最終聯絡到一位賣家，以$30元出售即日986的籌號，賣家更一度追問是否確定要籌，因為有其他人有興趣，可見不乏買家。雖然壽司郎曾在facebook專頁發帖文指，若發現walk-in籌號或App預約有轉售之情形，該walk-in籌號或App預約將被視為無效。但實際上籌號沒有任何身份認證。

記者在傍晚到屯門分店視察，已見大量食客在一旁等候「後補位置」。到大約晚上7時，門外現「後補人龍」，店員多次提醒不保證所有無籌人士能成功進店堂食，但未見輪候人士放棄。

叫籌時間難以預料 食客、附近商戶、居民成炒家

由於炒賣風氣盛行，有時會出現大量籌號無回應，而令食客難以預料時間，因此不少食客會領取多張籌號，方便等候家人、友人到場，多出來的籌號會在確保自己能齊人入座後轉售。

除此之外，據稱居於附近的居民及附近商戶職員也會以炒「黃牛籌」賺取外快，記者就此事曾聯絡壽司郎，至截稿前仍未獲回覆。

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