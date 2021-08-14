女兒LEGO作品於香港拼砌嘉年華展出　媽媽：她學會在失敗中學習

拼砌LEGO的精神正是「亂砌」，其實是亂中有序，在反覆試驗之中砌出心目中的作品。Noelle在創作「Noelle & friends」的過程中，並沒有任何說明書可依。當她有一個天馬行空的設計概念，便嘗試以LEGO一塊一塊砌出，經歷無數的失敗與嘗試，再重新調整砌法。

（相片由作者提供)



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而且，互聯網上的資料非常豐富，當碰上未能解決的難題時，Noelle便會主動上網尋找方法，或者參考其他LEGO 民間高手的作品。久而久之，Noelle 在自發學習之中累積了不少LEGO相關知識，並學懂以電腦程式製作能轉動的作品，製作出摩天輪Lego 裝置。

Hong Kong Brick Fiesta 「香港拼砌嘉年華」展出多名民間高手、收藏家的Lego 作品。同場加映500多件精彩作品，包括人氣奧運作品、大叔的愛作品。還有和諧之家、籽識教育等團體擺檔，歡迎小朋友即場拼砌Lego製作自己的作品。

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