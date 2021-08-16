浸泡定用水沖好？咁做會令營養流失　媽媽必學6招清洗蔬果

蔬果的營養攝取對孩子成長尤其重要，當媽媽預備食材，清洗的方法亦是不容忽視。什麼時候適宜浸泡或以流水沖洗？以梳打水洗菜會更乾淨？有營養師提醒，清洗不當除了令食物存有殘餘農藥，更會令營養流失！



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連皮食未必最有營養

香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆分享，以往食物安全中心建議，清洗蔬果的最佳方式是以流動的水徹底洗淨，再以清水浸泡一小時。惟近年蔬菜殘餘農藥含量已降低不少，方式亦未免太繁複，故中心於2017年作出修訂，刪除浸泡蔬菜的一環。

李杏榆認為，不論沖洗抑或浸泡，時間亦不宜過長。「浸得太耐，會流失水溶性維他命B、C。」水果，尤其會連皮吃的，最好以浸泡方式清洗，再以軟刷輕刷外皮；有葉、莖的蔬菜，則宜用流動的水沖洗，以沖走害蟲及殘餘農藥。

「可以批皮嘅盡量批皮，以前話連皮食最有營養，其實未必。除非餐餐食有機食物，否則寧願批皮。如果需要補充外皮嘅營養，例如果膠、纖維，另外再食蔬菜更好。」

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梳打粉可去除農藥？

李杏榆續指，清洗菜心、芥蘭前，可先切走根部及小花蕾；如處理十字花菜類，如椰菜、西生菜，清洗前可剝走面層幾塊。至於有蒂的水果，如車厘子、龍眼、荔枝，清洗時無需拔蒂。「未即刻食嘅話，盡量保留個蒂，抆咗會有個破口，容易滋生細菌。未食時清洗表面，要食之前先抆個蒂，再沖一沖。」

坊間有不少蔬果專用的清潔粉，亦有指以梳打粉洗菜更乾淨。李杏榆分享，短時間，如數分鐘的浸泡，加入梳打粉或貝殼粉可助增強清潔效果。「我試過浸藍莓、士多啤梨，隔一陣再捽，係會出咗啲油脂，有機會係殘餘農藥。」以往有說法指以鹽水浸西蘭花有助除蟲，她指，「以前真係會見到啲蟲蟲浮出嚟，但近年蔬菜害蟲係相對少咗。」

白灼比油炒可取

李杏榆補充，白灼蔬菜時比油炒更可取，「唔單止因為加咗油，熱量高咗，而係如果有泥、沙、殘餘農藥，白灼時會留喺啲水，倒咗啲水，係健康過炒，連埋啲嘢一齊食落肚。」要避免營養流失，她指要注意白灼時間。「避免烚太耐，見佢水滾就應該撈起。蔬菜反而爽身啲好，例如煲蔬菜湯煲太耐，大量營養都流失咗，剩返纖維。」

她又提醒，小朋友、長者、大病初癒、腸胃較敏感或體質較差的人，避免進食未經徹底煮熟的蔬菜。另外亦要避免進食隔夜菜，「寧願餐餐清，因為營養大部分已經流失晒！」

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