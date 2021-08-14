親子好去處 ｜灣仔玩水放電嘉年華免費入場　必玩4米充氣水滑梯

玩水是消暑的暑期好節目，除了泳池、沙灘，今個夏天還多了一處鬧市中的選擇，位於灣仔碼頭旁邊的大型充氣夏水禮。

攝影：歐嘉樂



放電嘉年華夏水禮由即日起，一連15日於灣仔Harbour Chill 海濱休閒站 (灣仔臨時海濱花園)舉行，佔地30,000呎，場內設有12項刺激體驗，包括全長33米、高6米的「濕身障礙賽」、4米高的「3D海盜水滑梯」、「水軍對打」、「出賣孩子水保齡」及「撲朔迷離宮」等等。

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揉合教育元素 培養小朋友的感官發展

埸內不同的遊戲設施，大考小朋友觀察力、思考力及合作精神。場地為確保設備安全，每位參加者必須佩戴口罩，由於玩樂設施可能會整濕口罩，大會更提供口罩讓參與者更換。場內亦設有小食亭，提供小食及防水產品及衣物等。

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