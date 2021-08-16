親子好去處｜周三免費乘電車日　港島1天遊玩轉兩大嘉年華

不少居於新界九龍的爸爸媽媽會帶小朋友到港島搭叮叮。香港電車宣布本周三（8月18日）將會舉辦首次免費乘車日。各位爸爸媽媽記得帶小朋友來遊一日電車河！



早前香港電車獲得健力士世界紀錄確認為全世界「最大的服務中的雙層電車車隊」，加上慶賀香港運動員在東京奧運會創下歷史性佳績， 所以香港電車就宣布將於本周三（18日）舉辦首次由電車公司自行承擔的免費乘車日。

香港電車宣布本周三（8月18日）將會舉辦首次免費乘車日。（香港電車facebook）

各位爸爸媽媽除了可以和小朋友搭電車遊覽港島，亦可以順便去港島親子好去處玩足一個下午！港島區現在有兩大親子活動，分別是中環「盛夏摩天輪」及灣仔「放電嘉年華夏水禮」，沿著電車路綫玩足全日！

市民在本周三（18日）可以免費乘坐電車。 （歐嘉樂攝）

中環「盛夏摩天輪」

位於香港摩天輪及AIA Vitality公園的大型夏日盛事「盛夏摩天輪」日前正式舉行，場內有大量經典攤位遊戲，包括保齡球、掟牛奶樽、射籃球等等，大會會有超過 30 萬隻毛公仔可供賓客贏走，「掟公仔迷」一定喜歡。場內亦有適合一家大小的機動遊戲設施，如碰碰車、充氣滑梯、笨豬跳彈床、旋轉木馬等，是小朋友的天堂。

場內有許多經典攤位遊戲，可以贏公仔。（余嘉文攝）

除此之外，場內超過 20 個巨大打卡位的打卡公園，展出多個以奇幻動物派對作主題的拍攝造景，包括迷幻大猩猩、邁阿密紅鶴舞池、DISCO 獨角獸及多隻侏羅紀公園恐龍模型等，為場地注入生氣活力。愛影相打卡的絕不容錯過！按圖即睇盛夏摩天輪活動詳情：

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灣仔「放電嘉年華夏水禮」

位於灣仔碼頭旁邊的放電嘉年華夏水禮由即日起，一連15日於灣仔Harbour Chill 海濱休閒站 (灣仔臨時海濱花園)舉行，佔地30,000呎，場內設有12項刺激體驗，包括全長33米、高6米的「濕身障礙賽」、4米高的「3D海盜水滑梯」、「水軍對打」、「出賣孩子水保齡」及「撲朔迷離宮」等等。

點圖即睇活動花絮：

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現場不設洗手間

場內不同的遊戲設施，大考小朋友觀察力、思考力及合作精神。部分活動會有濕身可能，小朋友濕身遊戲穿著便服與泳衣皆可，大會建議家長帶備泳衣或帶備一套後備衣服更換，場內設有兩個水龍頭作為沖身區，讓小朋友可以沖洗手腳，亦設有流動更衣室，但不設洗澡。場內不設洗手間，如有需要可徙步到灣仔碼頭或香港會議展覽中心的公眾洗手間。每位參加者必須佩戴口罩，由於玩樂設施可能會整濕口罩，大會更提供口罩讓參與者更換。

場內共12項遊戲，全部以代幣收費，每項遊戲由1個至3個代幣不等，玩樂設施約5-10分鐘。

由於天雨關係可能會令部分遊樂設施關閉，一切以大會安排為準。現場以露天環境為主，家長可帶備雨傘及嬰兒車遮雨擋等雨具，以備不時之需。

按圖即睇放電嘉年華夏水禮活動詳情：

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按圖即睇5個區域分別有咩玩：

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