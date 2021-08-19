夏天雨季｜雨水滴落窗口式冷氣機外殼惹噪音　爸媽齊學平價解決

夏天也是本港的雨季，有網民在Facebook群組開帖文表示，雨水滴落在家中窗口式冷氣機的外殼上，整天發出叮叮咚咚的噪音，十分煩人。網民紛紛表示可以購買不同的物料解決問題，而有裝修人員則指如果購買大品牌以外的隔音產品，必須要注意3個要點，更加要注意安裝安全。



夏天為大地帶來雨水，但雨水一旦滴在窗口式冷氣機的外殼上，一整天叮叮咚咚的發出噪音，實在令人心煩，也可能令小朋友不能安睡。

有網民在Facebook群組指，因為雨水打落冷氣機外殼的聲音令人不勝其煩，他從國外網頁豪花了331港元購入了一張隔音墊，希望換取安寧。雖然很多網民都同意噪音讓人感到煩擾，不過亦認為要花300元去購入隔音墊實在太貴。

有人表示，坊間很多物品都可以充當隔音墊，例如在12元店購入膠地氈，反轉放上冷氣機外殼，就不會積聚灰塵。也有人提議購入一種稱為「燕梳臣」的橡膠，不用100元就能解決問題，惟建議不鋪上在冷氣機的排熱口，以免阻礙散熱。稍為「富貴」的可以考慮購入3M的防滑戶外地氈，也是100多元。如果採用正式的途徑，請冷氣師傅來安裝隔音墊，也不用300元。

自行安裝需注意安全

裝修公司「裝修佬」曾在YouTube影片中表示，坊間有不少品牌出售隔音墊，普遍已通過安全測試。假如想使用其他物料取代隔音墊，必須符合3大條件：透氣快乾、防菌防霉、防火。防火功能是以防樓上的住客亂扔煙頭，燒著隔音物料而引起火警。

另外，如果想自行安裝隔音隔，必須注意安全。萬一冷氣機上的氣窗或是旁邊的窗戶都不能打開，一般冷氣師傳會綁上安全繩，再從冷氣機下的窗戶攀出戶外安裝，建設戶主不要自行處理，以免發生意外。

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