港府8.31放寬已打針菲傭來港　工會料4500人合資格以紓緩本地需求

因新冠病毒疫情的熔斷機制，港府早前禁止菲律賓和印尼的航班來港，令等待外傭來港工作的家庭大受影響，更出現高價搶工人的情況。菲國勞工部早前指，港府於本月30日（周一）起容許持有認可的新冠疫苗接種證明的菲傭來港，初步估計有3000人。而香港僱傭工會主席陳東風在電台節目中表示，業界按入境處資料估算，料約4000至4500名外傭可來港工作，以紓緩本地一直積壓的需求。



因疫情關係，菲律賓和印尼的外傭長時間未能來港，令本地需求一直積壓，出現高價搶人的情況，薪金叫高至6000至8000元，對居住環境也附加不少要求。

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菲律賓勞工部於本月22日表示，港府已同意在本月30日起，讓已接種疫苗的外傭來港工作，入境時酬拎有認可的疫苗接種證明書，當局指現時已有3000名外傭準備來港。而外傭來港之後，需要在本港政府指定的酒店進行隔離，費用由僱主支付。

香港僱傭工會主席陳東風指，業界按入境處資料估算，能夠來港的外傭約有4000至4500人，比菲政府預計的人數較多，相信能夠舒緩本地家庭對外傭的需求。

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