有得玩有得食 食完仲可以做收納盒！媽媽必買6大送禮必備中秋月餅

中秋節即將來臨，各大商舖都推出月餅讓大家提早購買，送禮自用都有選擇！今年不少品牌對推出以卡通人物作為主題的月餅禮盒，亦有部份以實用收納盒、玩樂等作招徠。今次記者率先向大家分享必買以實用收納盒、玩樂等作主題的月餅。



Q 版叢林探險隊主題月餅連鬥獸棋

荔園推出流心奶黃月餅，以Q 版叢林探險隊為主題，每盒包括 6 件獨立包裝的流心奶黃月餅，內附一套趣緅十足的鬥獸棋。小朋友有得玩有得食！荔園版本的鬥獸棋還原經典設計，更加入創新玩法，玩家要經過荔園溜冰場、恐龍屋、鬼屋等，「鬥快」入侵對⽅的荔園城堡，既有新意又具收藏價值。而流心奶黃月餅，由香港廠房嚴謹製作，餅皮軟腍，加入流心夾心，蛋香滿溢，卻又甜而不膩。

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梵高經典名畫奶黃月餅禮盒 必玩3D梵高卡牌

SENSES Amuseum結合梵高經典名畫與香港著名景色，推出SENSES珍藏版奶黃月餅禮盒 – 星夜，附上別注版梵高卡牌及3D眼鏡，又好玩又好睇！月餅禮盒全新設計更結合香港尖沙咀海旁優美迷人的景色，配上《星夜》的夜空，活靈活現將這幅經典名著注入創新且獨特的本地元素，配上以梵高畫作為題的別注版卡牌，卡牌主要是紅藍立體原理解析，配合3D眼鏡，使卡牌圖案立體富有層次感，透過視覺效果進入畫作意境。

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流心月餅配湖水綠及橙色皮革月餅盒 可用作收納

皇玥推出多款不同系列的月餅，其中「碧綠流心雙輝月餅」及「經典流心雙輝月餅」兩款，碧綠流心雙輝月餅」有齊皇牌的「流心奶黃月餅」及新成員「流心綠茶月餅」。另外，「經典流心雙輝月餅」內有流心奶黃月餅及全港首創的「流心芝麻月餅」。流心綠茶月餅採用日本綠茶製成的綠茶餡料及流心醬，食落茶香醇厚，啖啖絲滑回甘。流心芝麻月餅則使用了上品黑芝麻，融入優質鹹蛋黃，製成流心芝麻餡，芝麻香氣濃郁，與咸蛋黃香味完全結合，芝麻迷一定要試！這兩款月餅最特別是用上湖水綠及橙色的皮革，食完月餅都可以用作收納盒，美觀又高貴，最啱女士們用作收納飾品！

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兩層高的禮盒 超好食流心月餅加8粒朱古力

龍島推出圓滿中秋朱古力月餅禮盒，月餅禮盒系列使用別出心裁設計，典雅華貴富有收藏價值，三層高的禮盒最啱用作收納小物，華麗又實用！圓滿中秋朱古力月餅禮盒滿載龍島精選的經典風味及中秋月餅，頂層為8粒經典及節日限定雜錦朱古力系列，包括Prestige 1976 (73% 純黑軟心朱古力)、抹茶軟心朱古力、烏龍茶軟心朱古力等；中層及底層抽屜為全新的朱古力流心月餅及奶黃流心月餅。一盒有齊朱古力及月餅，送禮就最啱！

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勁華麗玻璃溫室月餅盒 低糖手工玫瑰花月餅

花玥是去年成立的全新本地品牌，今年再度推出【錦繡花下常相見】手工月餅套裝，以超美麗的繁花玻璃溫室作為月餅盒，精美如藝術品般，送禮就最啱！【錦繡花下常相見】包含手工牡丹花月餅及手工玫瑰花月餅，味道為台灣大甲芋泥鹹蛋、手炒鳳梨鹹蛋、中式紅豆三款，全以低糖配方製成，怕甜的女士就最啱。

MiFFY造型雙層禮盒 食得又玩得

GoodieShopHK與本地雪糕乳酪蛋糕店Smile Yogurt合作，推出2款MiFFY造型的月餅，內有鳳梨及奶皇月餅，並獲荷蘭正式授權，其中一款MiFFY雙層月餅禮盒，內裏除了有兩款月餅及曲奇之外，更有MiFFY燈籠及手挽袋，禮盒更可用作收納盒，可愛的造型配上精緻禮盒，小朋友同大人都會喜歡！

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