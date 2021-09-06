免費流感針外展計劃於10月展開　逾1,200間幼稚園及小學參與

本年度「疫苗資助計劃」及「政府防疫注射計劃」將於10月6日展開，為合資格人士提供資助或免費季節性流感和肺炎球菌疫苗接種。其中「季節性流感疫苗學校外展（免費）」下，逾1,200間幼稚園、幼兒中心及小學參與，衛生署及公私營合作的外展隊將派員到學校為學童免費接種。除了參與學校安排的到校疫苗接種服務，家長亦可安排合資格子女在參與「疫苗資助計劃」的私家醫生診所接種資助的流感疫苗。



政府今日(６日）公布，2021／22年度「疫苗資助計劃」及「政府防疫注射計劃」將於10月6日展開，為合資格人士提供資助或免費季節性流感和肺炎球菌疫苗接種，鼓勵市民踴躍接種。衛生署亦同時購入噴鼻式疫苗，相信可以減低學生對接種疫苗的恐懼和不適。

在「季節性流感疫苗學校外展（免費）」下，公私營合作外展隊或衞生署外展隊會到參與學校為學童免費接種疫苗。幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及幼兒中心的外展服務會於10月6日開始，而小學的外展服務則於10月13日展開。

現時約有760間幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及幼兒中心，以及約480間小學報名參加計劃。衞生署亦會提供外展接種的疫苗，並為醫生提供接種每劑疫苗資助額100元。對於不會透過學校外展接種流感疫苗的合資格兒童，家長仍可安排子女在參與「疫苗資助計劃」的私家醫生診所接種資助的流感疫苗。

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去年受疫情影響 學童流感疫苗接種率下跌

衞生署正為新一年度「政府防疫注射計劃」採購63萬6千劑滅活流感疫苗，並為學校外展（免費）採購30萬9千劑滅活流感疫苗及3萬1千劑減活噴鼻式流感疫苗。

另一方面，截至7月31日，各項計劃2020／21年度整體共接種約1百32萬5千劑季節性流感疫苗，較2019／20年度同期減少約5.3%。數字顯示，主要跌幅為學童的流感疫苗接種劑數，較2019／20年度減少約24.9%，相信是由於2019冠狀病毒病大流行期間，受到社交距離措施及學校停課所影響。

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