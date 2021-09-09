家中多曱甴、蚊出沒　家長領養四腳蛇回家滅蟲真係得？專家咁講…

夏日是不少昆蟲活躍的季節，而曱甴必定是家家戶戶的眼中釘。為了有效殺滅居家曱甴，近日竟出現交易「檐蛇（四腳蛇）」的情況，不少家長認為檐蛇可以有效殺滅曱甴，因此希望把它們帶回家，於是出現了一些有心的網友活捉檐蛇後，主動在網上群組給有需要的戶主「領養」。



一般檐蛇非曱甴天敵

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源表示，對於有人「領養」檐蛇的做法，絕對是弊多於利，而且針對曱甴的話，成效更是存疑。

至於為什麼「領養」檐蛇是失敗的方案，梁會長指出主要有三個原因：一、家長無法確保檐蛇不會「離家出走」，若鄰居住處有更多小昆蟲或更適合它們棲息的環境，自然留不住。

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二、曱甴與檐蛇的出沒地方有很大差異，一般家長容易發現曱甴的地方是廚房，一些陰暗的櫃底等等，而檐蛇主要是在牆角、牆壁覓食；三、檐蛇是以小昆蟲為主要目標，例如牆角的小蜘蛛、蚊，曱甴也最多只處理到屍體或體積小的曱甴，一般家居看見的檐蛇體積比常見的美洲大蠊、澳洲大蠊更細小，檐蛇是食不到也捉不到它們的。

檐蛇體粉有微毒 有機會引致過敏

綜合上述原因，靠「領養」檐蛇去對付曱甴是不可行的，除此之外，梁會長也提醒有心「領養」的家長要注意的問題，他說：「檐蛇雖然會以小昆蟲為食，但其排泄物會影響牆身外觀，身體的體粉亦微毒，或會引致過敏反應。」

按圖即睇滅蟲方法及注意事項

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