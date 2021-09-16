家居裝修｜公屋一家小朋友連工人間三房　為小朋友打造LEGO主題房

香港生活成本高，雙職父母很多也逼於無奈要請工人，因此為了小朋友的成長及方便聘用工人，都會加一間工人房。今日帶大家看一個約485呎的公屋單位裝修，屋主一家有小朋友及工人，所以想要三間房。

(相片提供：公屋裝修易)



用木美化白瓦片牆

屋主希望是次裝修能夠做到個廳四四正正，設計師便配合屋主要求，為了不浪費單位原本的半高牆，運用木美化本身的白瓦片牆，而且半高牆可令自然光照進客廳，令空間感大增。除此之外也令每屋房都有窗，空氣流通！普通房門則以和諧的橙作搭配，令整體氛圍更舒服。

小朋友房LEGO雙人床

由於要住六個人，因此節省空間相當重要，主人房便打造了大量的儲物格仔櫃又不失美感；兩位小朋友的房間更以LEGO元素打造，一張地台床加上層床的設計，令房間仍有空間保留衣櫃及讀書空間；工人房的布局與小朋友房間相似，同樣是地台床加架空床為主，以木質傢俬為主。

🔼🔼🔼🔼屋企新裝修擔心殘留甲醛影響小朋友健康，可以點？👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻家居裝修｜菠蘿可以吸甲醛？專家教家長3招檢測含量 裝修要留意⋯👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼

裝修詳情

單位呎數：485呎

用時：約四個月

費用：全屋裝修連傢俬約42萬

即睇廚房及廁所裝修



🔼🔼🔼🔼傢俬買返嚟仲帶嚟一屋蟲可以點做？即睇👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻滅蟲｜網購木傢俬常見三種昆蟲 專家教媽媽傢俬入屋前先做一步👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

按圖即睇家長裝修注意事項