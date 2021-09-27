親子好去處｜東岸公園正式開放　小朋友放電必去港九4大新公園

踏入初秋，不少人會在假日選擇去到公園散步。早前位於炮台山的東岸公園正式開放，有全港首個海堤遊樂場。其實香港今年亦有幾個全新公園開放予公眾，非常值得一家人去散步甚至野餐！



東岸公園

位於炮台山的東岸公園早前正式開放，海濱事務委員會將介於天后屈臣道至興發街之間的一段原中環灣仔繞道工程部分海濱，建設成全長360米、佔地約9,800平方米的東岸公園主題區（第一期），東岸公園主題區內，將設有巨型維港字型藝術燈光裝置《香港之光》、海堤及百米防波堤，配上維港四季日夜變幻的標誌性美景，必定成為新的打卡熱點。公園主題區更被劃成24小時開放的寵物有善地帶，歡迎市民與繫上牽繩的寵物一同體驗維港風光。

主題區內亦設有草地、座椅、遮陽設施、兒童平衡車試驗空間等，而為善用場地特點，建築師於部分陸地斜面海堤上設置遊樂滑梯和安全地墊，讓小朋友能盡情玩樂。

東岸公園主題區（第一期）

地址：天后屈臣道至興發街，原中環灣仔繞道工程部分海濱（從港鐵炮台山站步行約7分鐘即可到達）

開放日期：2021年9月25日起對外開放

開放時間：24小時開放

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東啟德公園

位於新蒲崗四美街的東啟德公園8月開幕，東啟德公園佔地約11 700平方米，提供多元化的康體設施，滿足不同年齡人士的需要。設施包括兒童遊樂場、緩跑徑、健身園地、卵石路步行徑和社區園圃等。同時，為配合區內飼養寵物人士的殷切需求，東啟德公園設有寵物公園，是黃大仙區第二個同類設施，讓市民攜同寵物享受遊園樂。

整個公園沒有一座座組合式遊樂設施，改以遊樂體驗作整體規劃，場地分為四個區域：森林歷奇、叢林探索、旋轉綠地及健體園地。公園內的遊樂空間「彩虹樂園」更是由智樂（Playright）負責概念構思、設計策劃、設計檢視、安全審核、安全檢查及認證和社區參與策略，更邀請到一批來自公園附近嘉諾撒小學（新蒲崗）的小學生參與設計，最終將這個夢想遊樂場轉化成實體，為孩子打造一個有挑戰性又好玩的遊樂場。

人力滾輪是在早前有小朋友出席的社區參與環節中，獲高票當選的頭號設施。另一項設施旋轉吊椅的設計同樣特別，玩的是旋轉和搖擺，玩的時候，只要坐穩和捉緊，便可享受公轉和自轉的刺激感；想將難度升級，可在熟習後試試企立。

「彩虹樂園」內設有三款彈床，圓形的專為幼童而設，而七彩的方形和長形彈床更並排而設，吸引小朋友穿梭往返，來回彈跳。毗鄰的山丘裝置，可玩攀爬、瀡滑梯和穿越隧道，貼地的隱閉設計，最適合玩捉迷藏！園內亦有專為幼兒提供的設施，造型可愛的小刺蝟可供2歲以上的幼兒攀爬。

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啟德海濱公園

啟德海濱公園附近一帶原為啟德機場的南停機坪，故此公園設計以航空為主題。仿紙飛機形態的休憩亭、客機造型的兒童遊樂設施，以及入口展示的真飛機螺旋槳，喚起大家對舊機場的回憶。

由於公園鄰近香港兒童醫院，為照顧所有使用者的需要，建築署利用了海濱高低不平的地勢，建造觀景台階及斜度較低且寬闊的無障礙散步徑。兒童遊樂場的「氹氹轉」則鑲嵌在平地上，坐輪椅的小朋友也能參與，共融同樂。公園屬開放式，24小時對外開放，使用條件與一般遊樂場地相同。在設計階段，政府諮詢了區議會、海濱事務委員會及立法會，有議員建議而政府亦同意將遊樂場設在靠近兒童醫院出入口的位置，提供傷健共融設施，方便公眾、兒童醫院院友及探訪者使用。

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油尖旺區砵蘭街休憩花園

休憩花園位於油尖旺區砵蘭街，經翻新後公園部份區域用上鮮艷的粉紅色，在附近的舊樓之中非常搶眼，就連象棋枱上的棋盤都是粉紅色。翻新後的休憩花園一部分會保留原有的布局作設施翻新，優化照明設施和座位，而另外一部分設計則帶現代感，加入創新的設計和藝術元素。整個花園包括地面、休憩設施和植物等以簡約的單色調呈現，令場地煥然一新。

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