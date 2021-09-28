學校互動教育巡迴劇場「無煙拯救隊」首演　讓學生辨識另類煙禍害

近年電子煙及加熱煙(另類煙)冒起，香港吸煙與健康委員會留意到煙草商針對兒童及青少年進行宣傳及推廣，意圖將吸煙行為重新正常化。為重點教育兒童辨識另類煙如加熱煙及電子煙的禍害，推動學生拒絕任何吸煙產品，並鼓勵身邊吸煙的家人戒煙，委員會於本學年為恆常無煙教育活動「學校互動教育巡迴劇場」推出全新劇目《無煙拯救隊》，無煙代言人「咪點我」(阿Mike)更首次加入參與演出。首演禮於9月24日假聖公會聖雅各小學舉行，約280名師生及嘉賓率先觀賞，為新一年的巡迴劇場揭開序幕。



香港吸煙與健康委員會倡辨識另類煙禍害

本年度學校互動教育巡迴劇場由教育局協辦，並與iStage劇團合作，「無煙拯救隊」故事講述三位小學生—健仔、康康和阿D所居住的「健康大廈」的住客出現不同病症，健康受到威脅。此時，「無煙拯救隊」召集人阿Mike指出大廈出現了不同類型的煙害，三人應阿Mike邀請加入「無煙拯救隊」，靠無煙知識和裝備找尋及擊退煙害危機。過程中觀眾可透過劇中的多個互動環節參與其中，跟三位主角一同消除二手煙及三手煙的危害，亦成功勸勉家人及好朋友拒絕吸煙誘惑，最後更識穿煙草商以加熱煙和電子煙引誘人吸煙的詭計，成功拯救所有大廈居民的健康。

在四十五分鐘的表演中，台上演員會與現場學生互動，例如叫口號、打出拒絕吸煙的手勢、或當見到有大型波波，提醒大家要一起消除煙害，讓學生投入劇場表演，而現場學生均表現雀躍和開心地互動，沒有冷場。出席今日《無煙拯救隊》首影禮的聖公會聖雅各小學校長張勇邦表示，劇場內容吸引，演出生動，而互動環節讓學生投入參與，有助學生思考如何拒絕另類煙的誘惑。

聖公會聖雅各小學副校長(學務)岑秀雲觀賞劇場後亦表示，「這個劇場有別於傳統課堂上的教學，以一個軟性的方法讓小朋友加以認識二、三手煙的禍害。最令我印象深刻的是演員們的演出生動、精彩，以及與觀眾學生高度互動，讓他們更能投入氣氛，學懂拒絕吸第一口煙。」

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委員會主席湯修齊指出，「委員會有見另類煙如加熱煙及電子煙針對青少年的宣傳推廣，擔憂令吸煙風氣重燃，吸引從未吸煙的人士尤其兒童及青少年嘗試，因此在劇目中加強推廣另類煙禍害，讓學生學習如何拒絕第一口煙，並鼓勵親友戒煙，將無煙信息與身邊的人分享，為推動無煙香港出一分力。」

今日出席首演禮的主禮嘉賓包括食物及衞生局局長陳肇始教授、衞生署控煙酒辦公室主管封螢醫生、教育局總課程發展主任(德育、公民及國民教育)譚家強博士、聖公會聖雅各小學校長張勇邦、香港吸煙與健康委員會主席湯修齊、副主席陳志球博士、教育及宣傳委員會主席曾立基先生、委員何世賢博士及總幹事黎慧賢。

委員會一直以「學校互動教育巡迴劇場」作為預防兒童 及青少年吸煙的重點教育及宣傳活動之一，20多年來，委員會先後於全港小學舉辦超過2,000 場表演，超過59萬位學生及教師觀賞，深受學界歡迎。

本學年「學校互動教育巡迴劇場」現正接受報名，歡迎全港各區小學可即日起至2022年6月期間申請，每場人數上限為300人。劇場表演時間約45分鐘，演出形式可選擇到學校演出或以網上直播演出。

詳情可瀏覽活動網頁www.educationtheatre.hk。

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