多間郵輪公司推公海遊假期　醫生教路帶小朋友上郵輪玩要帶呢2樣

最近疫情漸趨緩和，有兩間郵輪公司都有推出公海遊，一家人可以上郵輪玩幾日。郵輪上亦有不同的設施讓小朋友放電，部分更有托兒服務，爸爸媽媽可以放下孩子拍拖休息一下。星媽Coffee林芊妤早前就和囝囝、老公一家人上船玩，她更表示在船上很多玩意都適合小朋友，囝囝也玩得非常開心。



近年興起郵輪假期，不少家庭都會上船玩幾日，既不用舟車勞頓，亦不用為仔女安排活動。不過受到新型冠狀病毒疫情影響，郵輪停駛接近兩年，今年7月政府正式放寬，容許郵輪以載客量減半和客人完成疫苗接種（凡年滿 12 歲及以上的旅客在碼頭辦理登船手續前必須提供完成疫苗接種的官方證明（已注射兩劑疫苗至少 14 天）亦需要在出發前 48 小時的自費進行2019 冠狀病毒病PCR核酸檢測）的前提下復辦。

香港有兩間郵輪公司都有推出公海遊。圖為皇家加勒比郵輪(RCL.US)「海洋光譜號」（歐嘉樂攝）

Coffee：值得帶小朋友去玩

林芊妤Coffee早前就一家人上郵輪遊玩，Coffee接受訪問時表示值得帶小朋友玩：「小朋友會好開心，因為郵輪上面有好多戶外活動，例如籃球場︑繩索︑攀岩牆等等，小朋友淨係玩滑水梯都玩足一日。」

Coffee分享指上船要準備的用品與平日去酒店Staycation時相若，她提醒由於船上有泳池，要記得帶泳衣，另外亦可以準備暈浪丸，由於船頭船尾的房間會比較搖晃，如果怕暈浪的就盡可能避免入住這類房間。

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醫生提醒要帶足夠口罩、平安藥

而兒科醫生陳欣永則表示，上郵輪前大人和小朋友都要在出發前 48 小時自費進行2019 冠狀病毒病PCR核酸檢測，獲取陰性證明。陳欣永提醒，由於郵輪上人流較多，家長緊記要為小朋友準備足夠口罩，並提醒小朋友接觸公共物品前要記得先消毒雙手，時刻注意衛生。另外亦應該準備平安藥，例如暈浪丸︑止暈止嘔藥︑膠布︑消毒等等。陳欣永亦提醒郵輪上比較容易有腸胃炎，家長記得留意仔女身體狀況。

兒科醫生陳欣永

不少家長最近開始查詢郵輪公海遊的活動，現時香港有兩間郵輪公司有舉辦公海遊活動，都非常適合一家人上船遊玩！

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皇家加勒比 海洋光譜號

皇家加勒比國際遊輪（以下簡稱皇家加勒比）的「海洋光譜號」今次航行至香港，帶來香港人專屬的「玩．住．歎」公海遊假期。「海洋光譜號」樓高十六層，最多可載客約5,600人，設有2137間客房，而疫情期間按照政府指引，載客量會減半。船上有多項遊樂設施，無論大人和小朋友都可以放電。已公佈之 Cruisecation 航程中，最抵為三晚行程人均只需HK$1,945起。

「海洋光譜號」擁有亞洲首創的「南極球」(Sky Pad)，將VR虛擬實景與極限彈床結合；以及考驗膽量的「甲板跳傘」(RipCord® by iFLY)。郵輪有海上最大的室內活動空間「多功能體育館」(Seaplex)，內設首個海上碰碰車和多個運動項目，如奧運大熱的射箭，以及乒乓球、籃球等，部份有專人指導，刺激大人小孩對運動的興趣。而水上樂園「飛濺灣」 (Splashaway Bay) 則備有色彩繽紛的水滑道、水砲、噴泉及泳池等，絕對不用怕悶。另外，船上設有「海上歷奇」(Adventure Ocean) 兒童活動中心，根據年齡層提供適合6個月至17歲的幼兒或青少年的活動，如科學實驗、劇院演出和航行者體驗等，透過多元發展激發孩子的想像力和潛能。

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星夢郵輪 雲頂夢號

星夢郵輪旗下的「雲頂夢號」今年7月底復辦公海遊，開展Super Seacation航綫。「雲頂夢號」樓高十八層，可載客約 3,300人，設有1,674間客房，疫情期間按照政府指引，載客量會減半。船上設有水上滑梯樂園︑繩索場︑攀岩牆等多元家庭娛樂設施及可連通房及比鄰房，一家人和親友一同上船都可以。登船旅客的最低年限為6個月。長者需在確保身體狀況許可且有家人陪同的情況下出行。

「雲頂夢號」最特別的必數6座各具特色的水上滑梯，小朋友可以在船上體驗飛馳在海洋上空的感受，另外亦有專為2-12歲小朋友打造精心設計的「小小夢想家天地」，專業護幼人員會陪伴小朋友上活動與寓教於樂的課程配合。此外，船上設有繩索場︑攀岩牆等運動設施，以及VR探索館，小朋友可以家人一起體驗獨一無二的軌道體驗Finger Coaster專屬定制模擬過山車︑搭乘Icaros飛行模擬器︑XD DarkRide互動影院等等。

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