團體推校園有愛計劃向中、小學生送贈口罩　預計10 萬名學生受惠

新冠肺炎疫情近日雖然稍為緩和，但也不能掉以輕心，要時刻保持個人衛生，口罩更是每天必備的用品。近日有團體推出新的計劃，向全港中、小學生送贈防疫口罩，已有140 間學校申請，預計有近 10 萬名學生受惠。

（圖片由受訪者提供）



香港義工聯盟旗下的義工聯盟青年發展基金會（以下簡稱：基金會），在新學年開始推出「校園有愛計劃」，為香港中、小學的學生免費送贈防疫口罩，加強學生防疫意識。

計劃自 9 月 15 日啟動以來，共收到超過 140 間學校申請，已送出超過 50 萬個口罩，預計整個計劃將派發近 500 萬個口罩，料近10 萬名學生受惠。在10月7日基金會分別在中華基督教會協和小學（長沙灣）和曾璧山（崇蘭）中學舉行「校園有愛計劃」 學生防疫口罩捐贈儀式。基金會主席馬少福、香港義工聯盟常務副主席范榮彰、新界社團聯會副理事長李世榮、香港義工聯盟總幹事劉麗斯、中華基督教會協和小學（長沙灣）校長蔡世鴻、曾璧山（崇蘭）中學校長何沛勝等出席儀式，為學校的每名學生免費派贈防疫口罩一盒（50 個）。

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馬少福主席表示，未來基金會還將推出更多活動，為青年成長、成才創造更良好的環境和更多的發展契機。活動現場，基金會還給全校老師送贈健康愛心禮 品包，感謝他們在疫情下守護校園，保障廣大學子的身心健康。 「校園有愛計劃」學生防疫口罩捐贈活動需由校方統一申請，香港官立、津貼及直資中、小學均可參 與，活動為每間成功申請學校的每名學生派發一盒（50 個）防疫口罩，計劃自 9 月 15 日啟動，10 月 30 日截止。申請詳情可瀏覽 https://bit.ly/38GaUVf。