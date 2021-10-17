移民將成非主流族群　為應付文化之別必須傳遞的五件事 |招雋寧

當你屬於社會的非主流族群時，作為爸爸的你，可以怎樣陪伴兒子調適，共同面對呢？五位美國學者與當地30位非裔爸爸訪談，發掘他們如何主動地助兒子應付文化層面的劣勢，並向他們傳遞男性獨特的社會經驗和價值觀。



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研究紀錄了五件事，是受訪爸爸認為必須傳遞給兒子的：

欣賞自己的族群 繼承文化智慧

受訪爸爸嘗試傳遞自身的經驗和生活智慧，減低非主流族群對兒子成長的阻礙，並為兒子的做些心理準備，「他的生活可能要比其他人更加努力……仍然要懂得享受自己的生活。」

種族或許成為包袱，受訪爸爸想讓兒子知道爸爸是感同身受的。

「（告訴他）感受到不孤單，也不是因為自己做錯甚麼……」

「困難總會來到，但不要被它打倒……」

爸爸鼓勵兒子欣賞自己種族的根源，認為「知道自己和同伴是從哪裡來」，可以繼承族裔的智慧、力量和知識。

注重學習和社交機會

教育賦予人生活技能和機遇，「教育給我創造了很多機會……我都想兒子同樣獲得」，所以受訪爸爸樂於參與兒子的學習生活，一起閱讀額外的書本，透過爵士樂來製造陪伴的時光，又鼓勵孩子對自己的腦筋更有自信。

見識和朋友，同樣重要。有爸爸帶兒子參與不同宗教的課外活動；要求兒子學習欣賞音樂，無所不聽；帶兒子到處旅行；透過一起做義工，讓兒子知道不同的生活方，開銀行戶口時教他如何處理金錢。

尊重自己，也尊重別人

「要知道自己的路，在世上留下痕跡」

其中一位受訪爸爸想兒子尊重自己，感到自己有價值。

受訪爸爸向兒子傳遞溝通時的智慧，特別著重兒子對媽媽的禮貌，其次是爸媽看重的人、老師和長輩。他們教導兒子尊重，「即使對方錯，都要有禮貌地表達不同意。」

學懂負責 學懂成為獨立的男性

讓兒子負責任，就是要他學懂獨立。

「你一世都是我的兒子，但我不會餵你一世，我想你有天用自己的一對翼起飛。」

家庭裡，預備兒子成為一個為家庭付出的男人，就包括了「去教兒子煮食、洗衣服、清潔廁所和浴室、熨衣服、縫鈕扣、打理花園和維修」等等技術和心態的傳承。在學業和工作上的負責，就是肯承擔錯誤，「最小的事要從小開始（教），直到長大成為男子漢時」，此外還有勤力、準時、賺取經驗等等心態。

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身教

學者從男士的談話中，發現一個貫穿四項價值觀的機制，那就是身教。除了用口講，還要積極地示範，用例子、日常生活，以及管教準則去做。

人們很少去解釋怎樣做爸爸，但當學者邀請男人去檢視自己的父職經驗時，發現父職是比想像中更加豐富。受訪的爸爸都沒從大學畢業，但卻為兒子留下非常有價值的東西，從宗教系統、音樂和日常生活經驗，為教養兒子和他們的族群文化，埋下獨特的貢獻。

所以學者提議要在文化、學校、藝術和社群服務等，協助爸爸去與兒子製造共同的經歷。這是為了加強爸爸傳遞一種男性對家庭的尊重、責任和連結，並助男孩適應非主流族裔的困境。

作者：招雋寧（父職研究及培訓經理）

作者組織網站：http://www.familyvalue.org.hk/rd.html

全職爸爸，認為世上沒有爸爸是兼職的。好奇心重，鍾意研究爸爸角色，希望有日搵到傳說中的父能量。每天在好爸爸中心上班，並負責管理一個研究父職的「實驗室」。

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