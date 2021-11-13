孕婦｜老公性欲強　妻子想幫忙　醫生稱這6種性愛姿勢懷孕時可用

面對性欲太強的老公，孕婦如何發揮求生欲？



準爸爸的超強性欲，該怎麼辦？

每人對性愛的需求不同，無關道德與對錯，別說不信，女人性欲有時還不輸男人！然而，碰到懷孕、產後、哺乳期間這種非常時期，狀況就複雜多了！一位孕媽咪最近強碰了這個問題，她在PTT發文求救：「老公天生性欲比較強（天天要，假日還可以來三遍的程度）！」該怎麼辦？

這位準媽媽表示，她的產檢狀況都正常，除了胎兒太好動踢到會痛外，完全沒有任何不適。未懷孕前，對於老公的性需求都可接受與配合，孕期前4個月因早期孕吐、脹氣嚴重，做愛次數有減少，「但性行為沒有造成不適或出血，所以變成一個禮拜三、四次的程度）。」

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但是，4個月過後，忽然整個「下體」變得超級敏感，「摸摸也會過度敏感會痛，連我自己嘗試摸也是…洗澡要非常輕柔，才不會不舒服。」她形容：「有點類似太乾的痛（孕前我是超級濕那種），現在連我自己摸他，他都跟阿拉巴斯坦一樣乾。」

即使後來買了潤滑液、做足了前戲，還是會有「乾乾摩擦」那種不適感，「而且是整個過程到結束都有這種感覺～不只外面，裡面四週也都太乾摩擦的那種感覺，做完後還會持續不舒服，需要躺著休息半個小時左右慢慢恢復…」

準媽媽陳述，滿16週後，性愛頻率變成一週一次，「老公的手表示：變得強壯許多！」雖然老公沒有說什麼，也很體諒老婆的不適，她笑說，只是每天搭配可憐巴巴的眼神問她：「今天可以嗎？不勉強哦！」

甚至好有幾次，老公自言自語時，原PO湊過去聽：「我是不是該趁這個時候出家…其實這是剃度的好時機也說不定…」讓她聽完差點昏倒，「自暴自棄，好好笑可是又好可憐。」

其實她也會感到不捨！「雖然我準備當孩子的媽，但我也是他老婆，我是不是該想個辦法嗚嗚。」

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網友2建議，第1個原PO抖出老公可愛答案

網友看完這篇文章發出感慨，生完性愛頻率會降更多，「不是老婆，是小孩不給時間！」有人認為原PO的問題，可能「生完或後期就好了，不然可以物色一下飛機杯！」

原PO說，她有問老公需不需要飛機杯？他回答：「我要的是老婆…如果還是要自己來那我繼續鍛鍊手臂！」這老公…也是很可以嘛。

另一個正在懷孕的媽媽也有相同問題，她在孕期4～5個月時，不知為何也是很「乾」，「但6個月後就恢復原狀了，甚至有時候比以前更想要，看看過陣子會不會好一些。」原PO表示，「聽到這個我有信心多了！會再觀察看看～」

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不只爸爸有性欲，許多媽媽孕期更想要

有性欲，是一件再正常也不過的事，多位女網友強調：「孕期反而超想要！」甚至有準媽媽懷孕後很想要，但老公很怕，知道是女兒後更怕，「哈哈哈，儘管跟他衛教很久，他還是心中有個門檻過不去！」

婦產科醫師認為，孕期因為體內費洛蒙高漲，更容易達到高潮，加上懷孕時的體態，在懷孕初期對於另一半是有刺激性且美好的！只要孕期沒有不適狀況，如：陰道出血、有流產或早產的相關病史、早期破水、前置胎盤或子宮位置過低、胎盤早期剝離、子宮頸閉鎖不全、多胞胎等，孕期性愛也能夠很盡興。

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醫師提供的2種性愛代替方案

1.口愛



口愛也是另一種滿足老公需求的性愛方式。所謂口愛，是指以嘴巴為另一半的身體與性器官提供刺激，在動物界中，口愛如同人類的接吻舉動，是稀鬆平常的行為，透過嘴巴，能給予身體不同的觸覺感受。

如果不習慣或有所疑慮，建議只要進行前先行刷牙漱口，就可以安心的為另一半滿足需求。

2.手愛



廣泛的性愛行為並非只侷限於陰道性交，擁抱與用手撫觸的親密行為也可算是性愛行為的一環，孕期無法毫無顧忌做愛的夫妻，可透過按摩、撫摸以及用手為老公達到高潮，同樣對增進彼此的親密關係有所幫助。

只是進行前，仍要注意雙手的清潔，才能讓彼此有安全愉快的親密經驗。

醫師推薦的6種孕期性愛姿勢剖析

1.正常體位〈傳教士體位〉

．第一孕期：Ｏ

．第二孕期：Ｏ

．第三孕期：Ｘ



正常體位又被稱為傳教士體位，女性必須仰臥平躺，兩腳伸直，男性身體在其上方，雙方都可以任意調整腿部或腰部的範圍，探索彼此敏感的角度位置，孕期若擔心有所影響，男性最初插入時，可以抱住女性的腰部，使陰莖不容易歪掉，抑或是可以兩人貼緊對方，女性抬高腳，此時陰莖不會過於深入，因此不需要擔心會影響到胎兒，但等到第三孕期時，肚子太大，躺著會感覺到壓迫，就不適合此種體位了。

2.蝶姿

．第一孕期：Ｏ

．第二孕期：Ｏ

．第三孕期：Ｘ



蝶姿屬於改良版的正常體位，女性應躺在床的邊緣，男性則是直立的站在床旁，女方可以將雙腿放到男方肩上，男方則捧住女方的臀部，雖然姿勢十分累人，但可以感受到前所未有的緊密度，而且面對面看著對方，增加彼此的慾望，還可同時讓女方陰蒂受到強大的刺激，很快就能達到高潮，但平躺會使孕媽咪感覺壓迫到胎兒及靜脈回流導致不舒服，因此必須儘量避免。

3.後背體位 （狗爬式體位）

．第一孕期：Ｏ

．第二孕期：Ｏ

．第三孕期：Ｘ



後背體位又被稱為狗爬式體位，是一種具有狂野魅力的體位，首先女性要趴著將兩腳分開跪著，並把臀部翹高，手掌和膝蓋貼地，男性則以跪姿扶著女性腰部，緊貼女性臀部進入私處，女性可以一下抬起上身、一下趴下來調整角度，後背體位可以進入女性的最深處，讓G點獲得最直接的刺激；但不適合孕媽咪第三孕期嘗試，後背體位可能過於深入，且會造成孕媽咪肚子往下掉而不適。

4.側臥式體位 （湯匙式體位）

．第一孕期：Ｏ

．第二孕期：Ｏ

．第三孕期：Ｏ



側臥式體位可包括前側位、後側位，又被稱為湯匙式體位，意指後側位使女性側躺，男性也同方向像是側邊疊合排列的小湯匙般，彼此側臥擁抱，這個體位適合孕期的每一個階段，因為雙方都往同一個方向側身躺著，因此不用擔心會壓迫到胎兒或損傷陰道及子宮，進行時還可以要求另一半一邊從後方環抱住妳，撫摸乳房或陰蒂等部位，充分接受愛撫及快感。

5.騎乘體位＆逆騎乘體位〈女牛仔上位〉

．第一孕期：Ｏ

．第二孕期：Ｏ

．第三孕期：△



騎乘體位是女性騎乘在仰臥的男性身上，女性雙腿分開跨坐在男性上面，面向男性，將私處對準陰莖插入，並快速地前後擺動，而逆騎乘體位則僅差別在於背向男性，採用此姿勢時，女性可以適時將身體重量放在男性身上，男性則使用腰部力量往上頂，就能刺激到G點，女性容易高潮，但隨著第三孕期肚子越來越大，孕媽咪可以視情況而定，只要肚子可以承受即可繼續使用此姿勢，因為不會壓迫到肚子，使其不適。

6.後座式體位

．第一孕期：Ｏ

．第二孕期：Ｏ

．第三孕期：Ｏ



後座式體位是女性坐在男性大腿上，背靠著男性，男性支撐著女性的臀部，並且將陰莖插入，男性可以調整陰莖進入的長度及速度，雖然這時候男性必須承受女性全部重量，但可以與女性臀部緊密結合，這種方式會刺激會陰部，能使女性快速達到高潮，且姿勢可以在任何地方輕鬆的進行，雖然懷孕期間皆適合嘗試，仍儘量避免有太刺激的動作。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：老公性欲太強，孕媽咪想幫忙：「我準備當孩子的媽，但也是他老婆！」6種性愛姿勢，醫師大推】