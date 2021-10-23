港島區公園一日遊｜動植物公園睇水獺　再去香港公園玩4米長滑梯

最近秋風起，天氣非常涼爽，最啱就是一家人去戶外遊玩！適逢今年是香港動植物公園成立150周年，公園將舉辦多項慶祝活動，包括巡迴展覽、免費公園導賞活動以及音樂會等，場內更新引入水獺及黑冕鶴，並新増3個全新親子體感遊戲。去完還可以順路去香港公園，玩4米長滑梯！

攝影：余嘉文



佔地達 5.6 公頃的香港動植物公園今年成立150周年，公園將於11月6日舉辦慶典啟動禮，將會有多項慶祝活動，包括園藝及動物教育展覽、導賞活動、巡迴展覽、綠化及保育專題講座及黃昏音樂會等。另外公園亦會舉行150周年慶祝活動，包括香港動植物公園150周年巡迴展覽、公園導賞活動、動物護理聚談，12月26日還會有聖誕嘉年華。

香港動植物公園今年成立150周年，公園將於11月6日舉辦慶典啟動禮，將會有多項慶祝活動。（香港動植物公園圖片）

香港動植物公園最近引入水獺以及黑冕鶴，動物護理員每天都會在指定時間進行餵食，撞啱時間可以看到餵食Show，記者前往當日就有幸看到水獺餵食Show，護理員更會把水獺引到人群面前，好讓大家可以近距離看到水獺進食的可愛模樣！

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園內亦有大量哺乳類、爬行類和鳥類小動物，包括婆羅洲猩猩、霍氏樹懶、狐獴、放射陸龜、美洲紅鸛、藍黄金鋼鸚鵡等等。亦有各式各樣的植物，數量雖少，但卻已包括了外來及本地的主要品種，如松柏、無花果、棕櫚、桉樹、玉蘭、茶花、杜鵑及春羽等。

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香港動植物公園

地址： 香港中環雅賓利道

入場費用：全免

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香港公園

去完香港動植物公園，在溫室旁邊有指示牌教大家如何走去香港公園，大家可以順路去玩。

園內有指示牌教大家如何從香港動植物公園走去香港公園。（余嘉文攝）

香港公園是香港的一個大型公園，公園中部有依山而建的溫室和觀鳥園這兩座大型現代設施，並毗連太極園和鳥瞰角，組成香港公園的特色建築群。其中最吸引小朋友的必數佔地1000平方米的兒童遊樂場，位於6個不同高度的平台上，有一條4米長的滑梯及沙池 ，不過因應2019冠狀病毒病的最新情況，兒童遊樂場內之沙池暫停開放直至另行通告。

香港公園的兒童遊樂場有一條4米長的滑梯，是小朋友的最愛。

公園內有不少鳥類，爸爸媽媽可以和小朋友一起觀賞各種鳥類，亦可以在公園保育園地內欣賞蜻蜓和野生松鼠。

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香港公園

地址： 香港中區紅棉路 19 號

入場費用：全免 (體育館及壁球中心除外)

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