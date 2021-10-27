生小孩做愛頻率降由1週3次變3個月1次？6成媽媽認為夫妻關係變差

調查出來的夫妻相處方式就很像：「就算跟你吵架、覺得你好討人厭，但看到你愛吃的零食還是會忍不住買回家給你！」



妞編輯一直認為，生了小孩才是夫妻感情挑戰的開始。如果有神隊友，那不管外在環境多艱困，兩人的關係都會甜甜蜜蜜，但如果隊友不給力，那感情只會每況愈下。兩人在生了小孩後，感情到底會遇到哪些困難？

妞編輯透過媽媽妞社團做了數據調查，提供給未婚男女、備孕中的人妻們參考。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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1. 夫妻感情變差？

生了小孩後，夫妻感情的變化幾乎是注定的！而且調查的近500位媽媽中，有6.5成都覺得感情變差。

生孩子前的感情平均分數為8.37分（滿分10分），但有了小孩後分數降低，只有6.72分。大部分的媽媽都認為：經濟、時間、注意力都放在小孩身上，很難抽出心力跟時間放在老公身上，若是兩人的育兒觀念不同，更容易導致摩擦。

但大家也不妨可以參考一下「感情變好」的夫妻的相處模式：因為孩子，兩人的話題更多、有共同的使命感、有相同的目標、小孩是兩人吵架時的潤滑劑、更容易體貼另一半，而且有些媽媽認為，老公變得更有責任感、更成熟，成為老婆值得信賴的對象。除此之外，也有媽媽改變思考模式，認為兩人雖然有爭執，很需要溝通，但兩人在溝通後都能更了解彼此的想法，而這種了解、溝通的過程，都是越來越愛對方的理由。

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2. 夫妻單獨約會的時間變少？

在有小孩前，單獨相處的時間也勢必變少。從原本2、3天約會一次，到現在可能2～3個月久久一次才能約會、看個電影，好好單獨吃飯。追根究底就是因為：「小孩沒人顧。」

很多媽媽都是無後援，如果父母不在小孩根本不知道能交給誰照顧，可能偶爾長輩來家裡玩孫，夫妻倆才有1、2個小時的放風時間，但在整段的約會過程，媽媽都還是會心心念念家裡的孩子，就算約會了還是會想快點回家找小孩。

面對這種困境，妞編輯也只能勸媽媽們「要多練習放手」，有時候焦慮的不是孩子，而是媽媽。從短時間、短距離開始，如果長輩願意幫忙，也有事先溝通好教養方式，那媽媽們就可以開始規劃約會行程（笑），跟老公去附近咖啡店坐坐、聊聊天，過程就專心、把注意力放在老公身上，回家後如果看小孩玩得很開心，幫忙照顧的人也沒有打電話來求救，媽媽就可以試著慢慢拉長時間了。

而且好消息是，小朋友的年紀越大，媽媽的焦慮情感就會慢慢降低，因為小孩會講話後也能夠表達自己的需求，就算是不熟悉的長輩也能知道小朋友在想什麼。而且能玩的、能吃得也比較多，媽媽們不用再戰戰兢兢～重點是，小朋友越大活動力越大、也越來越難搞，媽媽們實在是很需要有個安靜的時段能好好放鬆啊！但這一切都只能靠時間證明，新手媽媽可能很難理解，不過時間到了，就懂了～（笑）

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3. 做愛頻率改變？

有小孩後，性生活頻率也會降低，從2、3天一次，到2～3個月一次。因為大部分家庭並沒有「母嬰分房睡」的習慣，都是同房不同床或是同房又同床，所以每次要「愛愛」的時候都會顧慮到第三者的存在，而且新生兒、嬰兒的睡眠週期還不穩定，可能半夜會起來「哼哼」幾聲，甚至大清醒，隨時中斷爸媽們的好事。有這個超級大電燈泡存在，自然會提不起勁。

再不然就是媽媽顧小孩真的太累，有時間有體力也只想獨處、滑手機放空；也有一部分媽媽回答有小孩後夫妻摩擦變多，對老公沒有慾望，連身體接觸都覺得反感。

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4. 你想離婚嗎？

妞編輯也很常在各大母嬰社團上，不時看到媽媽們會有離婚的念頭：覺得和老公沒共識、沒未來，婆媳問題……等等，看久了還真的會對婚姻感到失望。但實際調查起來，妞編輯卻發現情況好像沒那麼糟！

最大比例的媽媽（39%）只有「偶爾」會產生離婚、放棄的念頭，而那些會產生離婚念頭的媽媽，大多都是因為跟老公觀念不合、有婆媳問題的時候，才會想到要放生。

但有26.5%的媽媽更是從沒想過要離婚，更有高達75.6%的媽媽不後悔跟「這個對象」結婚，其中還有21.6%的媽媽覺得「這男人太棒了，下輩子還要當夫妻」。或許，這就是「家人」的本質吧？有了小孩後，我們就是生命共同體，就算有再多不愉快、觀念再怎麼不同，我們都要一起克服、度過。

有小孩後，如何維繫夫妻感情真的很重要。可以不用常常單獨約會、可以不用頻繁的做愛、甚至有爭執都沒關係，但夫妻一定要彼此「原諒」跟「包容」，才能長久的相處。畢竟沒有人會故意傷害自己曾深愛過的人，一定都是抱著「為你好、為這個家好」的基礎下而意見不同。祝所有夫妻，都能甜甜蜜蜜的度過後半輩子啊～

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