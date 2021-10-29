童裝｜Reebok聯乘電影出型格童鞋　Sketchers推新功能閃燈鞋

秋風送爽，又是為衣櫥添置新裝的時候！各大品牌均推出至潮童裝單品，媽媽不妨參考以下推介，為孩子打造一個型格造型！



Sketchers 功能閃燈鞋

+ 2

美國鞋履品牌Sketchers推出全新功能閃燈鞋系列，除了搶眼設計，亦鑲嵌了耀眼的LED閃燈，步行時閃閃發光，配合EVA材質作，為雙足提供穩定性及舒適感。部份款式更特備閃燈開關，可自由控制閃燈，適合不同場合。

系列備有各式主題鞋面設計，小朋友可輕鬆配襯。男生款式有消防車造型設計、太空科幻主題，打造帥氣風格；女生款式配上閃石、立體心型刺繡、蝴蝶主題，活潑可愛。幼童款式零售價介乎$399至$459，童裝款式零售價介乎$559至$659。

🔼🔼🔼🔼媽媽又係時候出動掃平貨👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻減價童裝｜UNIQLO童裝HEATTECH內衣$79 H&M長袖上衣買二送一👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

Reebok X 捉鬼敢死隊

適逄美國經典恐怖喜劇電影《Ghostbusters: Afterlife捉鬼敢死隊：魅來世界》將於今年11月上映，Reebok再度與Sony Picture合作，以多個鬼怪形象及經典電影元素為靈感，推出捉鬼敢死隊系列EctoBoot、Answer IV、Instapump Fury及Zig Kinetica鞋款。部份款式同時推出成人及幼童款式，讓一家大小打造超現實的萬聖節時尚風格。

+ 13

Instapump Fury鞋款備有幼童款式（建議零售價：$399），以粉紅色為主，還原了《捉鬼敢死隊2》中出現的粉紅粘液。鞋面採用了半透明凝膠材質，塑造粘液黏糊糊的的外觀及質感。Zig Kinetica款式以棉花糖鬼Mini-Pufts的調皮形象推出幼童鞋款（建議零售價：$399），採用標誌性的白色、紅色及黑色配色，鞋身佈滿在互相打鬧的白色小惡魔；中底以象徵著危險警告的黃黑條紋點綴，可愛又調皮。

Ray-Ban Kids兒童系列

Ray-Ban 推出為亞洲小朋友設計的光學兒童眼鏡架系列，改良了的調節式鼻托、流線設計鏡腿，配合撞色及雙色的鏡架前框，讓小朋友有更舒適的佩戴體驗，價錢介乎$900至$1000。

+ 3

品牌的經典型格款式如AVIATOR、ERIKA、ROUND 等均設有小朋友太陽眼鏡系列，可與成人系列作親子裝組合。兒童太陽眼鏡注入超輕材料，具有超韌性及耐撞耐磨等特性。系列更配有時尚的顏色配搭，可選擇純色、漸變色或鏡面鏡片，有效阻隔眩光及防紫外線， 保護兒童眼睛免受陽光傷害，價錢介乎$900至$1000。

New Era X 超音鼠

+ 13

超音鼠於1991年由日本公司SEGA®開發，是電子遊戲界最暢銷的特許經營權之一，2020年更改編為真人動作特技喜劇《超音鼠大電影》，角色以寶藍色外觀和全宇宙最快的速度風靡各個年齡層。

美國帽牌New Era 與日本SEGA®聯手推出SONIC帽飾及服飾系列，為小粉絲而設的童裝9FIFTY提供黑色和藍色兩種設計，而童裝 9FORTY則有黑色和黃色選擇，所有帽飾同樣地繡上俏皮可愛的超音鼠、立體字型或標誌，售價介乎$239至$439。

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻童裝波鞋👟又多款式又平！仲有白波鞋可以著返學，好抵買🛍️即睇：開倉｜海港城運動用品、童裝上衣低至$100 童裝波鞋最平$50起👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻