家庭財政不是不能說的秘密　呢幾種開支可以話比小朋友聽︱投委會

父母愛子女的心無微不至，即使自己為口奔馳或家中的財政緊絀，卻未必讓子女知道工作賺錢的辛苦，家中的財務狀況就如「不能說的秘密」。家長可能認為，將家中的財政情況坦誠相告孩子，一來他們未必明白，二來擔心他們會將家中情況周圍講給別人知。



事實上，讓孩子從小多了解父母及家庭的經濟狀況，參與家庭財政，將有助他們建立正確的金錢及價值觀，也是幫助家長和孩子進行理財溝通的重要一步。

了解家中的開支

家長不用鉅細無遺將全面的家庭財務狀況，例如銀行存款等逐一向孩子交待，但不妨可讓他們了解家庭的一些基本開出項目及金額，例如租金、電費、水費、雜費及上網費等，讓他們看看每月的水費或電費單，令孩子明白家庭的每月開支有多大。

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體恤家中的經濟條件

家長讓孩子了解家庭的財務狀況，能加強他們感受到自己是家庭的其中一員，從而將父母的金錢當成自己的金錢來看待，令他們更主動節省不必要的開支，並更體恤家中的經濟條件。

當孩子慢慢長大時，不妨適當地讓孩子參與制定家庭的開支預算，讓他們一起承擔為家庭開支努力的責任。

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建議活動：我們這一家的記帳表

家長可在家中貼上簡單的記帳表，鼓勵孩子一起記錄家庭的各項開支及做預算。透過動手記帳，能令孩子更具體明白爸媽每個月為家庭花了多少錢。同時，當孩子切實地看到家中的各項花費時，會更理解家庭收支的輕重緩急，強化量入為出及理性消費的概念。

作者簡介：

投委會於2012年成立， 是專責帶領香港金融理財知識和能力發展的公營機構， 並獲四家金融監管機構及教育局支持。投委會透過消費者教育平台「錢家有道」推廣及提供免費和持平公正 的理財教育資源及計劃，並帶領理財能力策略為持份者 締造有利環境，從而為香港不同群組提供更多優質的 理財教育。

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【編按：文章題目為編輯所擬。】

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家長在備戰這場升小挑戰時，記得要先考慮以下的五個要點，儘早考慮及計劃家庭財政。