Coffee兒子曾同時讀2間幼稚園　因一個原因最終放棄九龍塘名幼

Coffee囝囝翟伯伯今年升讀K1，早前Coffee曾表示因自己「大頭蝦」，為囝囝報錯了學校，結果原本升讀K1的伯伯再次到另一間九龍塘名幼體驗PN班。最近有網民發現伯伯的照片中不再出現PN班學校校服，Coffee就向記者表示，當時因一個原因，伯伯只上了一天課堂就放棄讀PN班，改為繼續升讀K1。



Coffee 囝囝伯伯本身正在就讀綠茵國際英文幼稚園（日出康城），但今年8月初Coffee在Insatgram曬出兒子「第一日返學」的限時動態，被網友發現伯伯身穿「星二代學府」國際英文幼稚園（St. Catherine's International Kindergarten）的校服，引來不少網友懷疑Coffee讓兒子日讀2間幼稚園。當時Coffee貼出和朋友的對話，表示是自己早前「大頭蝦」為兒子報錯了，故讓伯伯在St.Cat體驗PN班，而下星期再返綠茵上K1，不會一日上2間，Coffee當時亦表示在「心大心細」未決定是否繼續在綠茵升K1。

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不過，最近Coffee Insatgram曬出囝囝的照片就不再看到國際英文幼稚園的校服，被問到是否選定了讓囝囝在綠茵升讀K1，Coffee就表示當時只上了一日St.Cat PN班就決定讓囝囝讀K1，「就算要Repeat 都係下年Repeat K1，好過Repeat PN」，但Coffee亦表示下年有機會讓囝囝轉學校，因為原本只安排囝囝就讀綠茵的PN班，不過已經升上K1就讓囝囝「讀住先」，「佢（囝囝）好似唔係好鍾意返學，所以可能會搵下有冇啲開心啲嘅學校會令佢鍾意返學多啲。」另外，Coffee亦透露小學會為囝囝選讀國際學校，不過就未開始仔細考慮。

最近Coffee Insatgram曬出囝囝的照片就只看到伯伯身穿綠茵國際英文幼稚園（日出康城）的校服。（ig：coffee89921）

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